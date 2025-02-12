Рада підтримала подовження терміну проходження ВЛК "обмежено придатним"

У середу, 12 лютого, Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №12457 про подовження терміну проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" ще на чотири місяці.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Таким чином було перенесено термін проходження ВЛК до 5 червня 2025-го. Рішення підтримали 313 народних депутатів.

Згідно із законопроектом, громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти ВЛК (раніше був встановлений строк до 4 лютого 2025 року).

При цьому таким особам не потрібно чекати на отримання повістки для перекомісії.

Як повідомлялося, в Україні з'являться електронні черги на ВЛК, щоб знизити навантаження на систему.

Читайте також:

Важливо! Тепер кожен 5-й став придатним! Як працюють ВЛК за новими протоколами?