Коли в Україні з'являться електронні черги на ВЛК: в ОП розповіли деталі

Нововведення допоможе зменшити черги та забезпечити швидкий доступ до послуг ВЛК.

Військово-лікарські комісії запровадять електронні черги, щоб знизити навантаження на систему.

Про це розповіла заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у Telegram.

"Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі. Цього тижня планую відвідати декілька ВЛК, щоб особисто поспілкуватись там із людьми", — анонсувала вона зміни.

За її словами, метою нововведення є значно зменшити черги та прискорити процес.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 28 лютого в Україні усі висновки про придатність до військової служби будуть видаватися лише в цифровому форматі.

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