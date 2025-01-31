Міноборони готує важливе рішення щодо ВЛК: що і коли зміниться

Це буде другий етап реформи Військово-лікарської комісії.

В Україні від 28 лютого змінять формат взаємодії держави й військовозобов'язаного. Зокрема, передбачається, що постанова про придатність до військової служби буде лише у цифровому форматі.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, постанова про придатність буде вноситися через інтерфейс, який розробить українське Міністерство оборони. Завдяки цьому військовозобов'язаному не треба буде двічі ходити до військкомату.

"Таким чином людині не потрібно буде другий раз йти до ТЦК з постановою про придатність або непридатність. Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в "Оберіг" і людині в "Резерв+" підтягнеться статус свіжої ВЛК. Маю на увазі актуальної, яку він тільки що пройшов, а аткож статус: придатний або непридатний," - розповіла Черногоренко.

За її словами, це буде другий етап реформи Військово-лікарської комісії. Перший - стартував від 31 січня, адже тепер можна отримати електронне направлення на ВЛК. Тепер не потрібно йти до ТЦК та СП, а достатньо скористатись цифровим інструментом у "Резерв+".

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розповіла, що в Україні хочуть змінити терміни ВЛК для обмежено придатних. Його можуть подовжити до 5 червня.

Важлива заява Верещук! Терміни проходження ВЛК можуть подовжити!

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