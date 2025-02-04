Стефанчук відповів, чи продовжить Рада термін ВЛК для обмежено придатних

Спікер пояснив, що буде з обмежено придатними, які не пройшли повторний медогляд у період до набрання чинності нового закону про ВЛК для обмежено придатних.

Верховна Рада може найближчим часом ухвалити законопроєкт, який передбачає продовження терміну обовʼязкової повторної військово-лікарської комісії для обмежено придатних.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук у коментарі hromadske.

Він зазначив, що за інформацією комітету ВР з нацбезпеки, станом на зараз повторний медогляд пройшов лише один з чотирьох або 25% громадян з-поміж тих, кого раніше було визнано обмежено придатними. Решту військовозобов'язаних, які порушили чинні правила, можуть притягнути до адміністративної відповідальності та накласти штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень.

"Оскільки процес проходження ВЛК потребує часу, а навантаження на ТЦК та СП значно зросло, було ухвалено рішення про необхідність продовження терміну проходження повторного огляду. Ініціативу підтримали Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство оборони України", – пояснив голова парламенту.

Відповідний законопроєкт №12457 у Раді зареєстрували минулого місяця. Він передбачає продовження термінів повторної ВЛК для обмежено придатних до військової служби громадян на чотири місяці, тобто до 5 червня 2025 року.

"Важливо зазначити, що такий обов’язок не поширюватиметься на людей з інвалідністю. Отримати направлення на ВЛК громадяни зможуть або безпосередньо через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста", – додав Стефанчук.

За його словами, законодавці домовилися з військовим командуванням, що тих, хто не встиг пройти повторний медогляд, не штрафуватимуть та не оголошуватимуть у розшук у період від 5 лютого до моменту набрання чинності нового закону.

"Враховуючи нагальність такої проблеми, я сподіваюся, що ми зможемо ухвалити цей проєкт у цілому в найкоротший строк", – запевнив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли нові подробиці про ВЛК для обмежено придатних. Несвоєчасне виконання норми закону буде кваліфіковане як адміністративне порушення.

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