В Одесі тіло малюка сховали в морозильнику: як покарають батьків

В Одесі однорічний хлопчик, знайдений мертвим у морозильнику, зазнав опіків і потребував медичної допомоги. Мати та співмешканець дитини отримали підозри й запобіжні заходи.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними слідства, в січні цього року через недогляд матері однорічний хлопчик отримав термічні опіки на кількох ділянках тіла. Після цього він почав непритомніти і мати порушення дихання, але ні мати, ні її співмешканець не звернулися до лікарів. Це призвело до того, що дитина померла. Щоб приховати смерть, чоловік поклав тіло до морозильника.

Тіло малюка було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Тим часом старша сестра хлопчика, якій на рік більше, перебуває в медичному закладі. Після цього буде вирішуватися питання, де вона житиме, а також чи буде мати позбавлена батьківських прав.

За фактом трагедії поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Мати і співмешканець дитини були затримані, їм оголосили підозри за залишення дитини в небезпеці та неналежне виконання батьківських обов'язків. Жінка також підозрюється за статтею, що передбачає неналежні умови для виховання дітей, а чоловіка звинувачують у недбалому зберіганні тіла.

Суд уже обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Наразі триває слідство, а після завершення судових експертиз будуть уточнені правові наслідки для підозрюваних.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чернігові в обласній дитячій лікарні після діагностованої лакунарної ангіни померла 11-річна Катерина Харько з Хмільниці.

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