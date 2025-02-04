В Одессе тело малыша спрятали в морозильнике: как накажут родителей

В Одессе годовалый мальчик, найденный мертвым в морозильнике, получил ожоги и нуждался в медицинской помощи. Мать и сожитель ребенка получили подозрения и меры предосторожности.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным следствия В январе этого года по недосмотру матери один летний мальчик получил термические ожоги на нескольких участках тела. После этого он начал терять сознание и иметь нарушение дыхания, но ни мать, ни ее сожитель не обратились к врачам. Это привело к тому, что ребенок умер. Чтобы скрыть смерть, мужчина положил тело в морозильник.

Тело малыша было направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Тем временем старшая сестра мальчика, которой на год больше, находится в медицинском учреждении. После этого будет решаться вопрос, где она будет жить, а также будет ли лишена родительских прав.

По факту трагедии полиция приступила к уголовному производству по статье об умышленном убийстве. Мать и сожитель ребенка были задержаны, им объявили подозрения за оставление ребенка в опасности и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщина также подозревается по статье, предусматривающей ненадлежащие условия для воспитания детей, а мужчину обвиняют в небрежном хранении тела.

Суд уже избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

В настоящее время продолжается следствие, а по завершении судебных экспертиз будут уточнены правовые последствия для подозреваемых.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернигове в областной детской больнице после диагностированной лакунарной ангины скончалась 11-летняя Екатерина Харько из Хмельника.

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