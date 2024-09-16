В роддоме перепутали младенцев: когда заметили подмену и чем все закончилось

Больница признала ошибку, исправила свои действия и назначила встречу для обсуждения компенсации семьям.

В одной из больниц Таиланда перепутали младенцев. Отец новорожденной девочки заподозрил ошибку со стороны медицинского учреждения, когда снова увидел ребенка после нескольких дней разлуки.

Об этом пишет The Thaiger.

Мужчина заметил проблему, когда его новорожденная дочь стала выглядеть иначе после того, как ее разлучили с матерью и положили в реанимацию. Ребенок, доставленный в отделение интенсивной терапии из-за ускоренного дыхания, выглядел иначе, чем на фотографиях, сделанных перед выпиской из больницы.

Отец настоял на проведении анализов крови и ДНК, которые показали, что его дочь действительно подменили бирманским ребенком. После этого больница извинилась и предложила специальные права на медицинское обслуживание.

После инцидента, информация о котором распространилась в социальных сетях, советник министра здравоохранения Таиланда Танакрит Джитарерат подтвердил ошибку больницы.

В больнице считают, что путаница произошла во время обычного осмотра. В медицинском учреждении организовали встречу с родителями, чтобы обсудить компенсацию. Отец потребовал 200 тыс. батов (250 тыс. грн), которые должны быть разделены с бирманской семьей.

В то же время инцидент вызвал возмущение и беспокойство по поводу больничных процедур и безопасности пациентов. Больница извинилась и пообещала усовершенствовать свои протоколы, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Переживания отца по поводу случившегося свидетельствуют о том, что подобные ошибки могут нанести серьезный эмоциональный удар по семьям.

Ранее произошел подобный инцидент — в США работники больницы перепутали близняшек молодой мамы, и она не знала, кто из них кто.

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