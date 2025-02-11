Мільйон за рік служби: що відомо про контракт 18–24-річних із ЗСУ

Задля залучення молоді до лав ЗСУ в Україні їм пропонують новий контракт з умовами, які передбачають високу зарплату, соціальні гарантії та можливість здобути вищу освіту безоплатно.

Ініціатива залучення молоді віком від 18 до 24 років до військової служби за спеціальним контрактом викликала неоднозначну реакцію суспільства.

З одного боку, привабливі фінансові та соціальні умови контракту приваблюють багатьох молодих людей. З іншого боку, існують побоювання, що це може стати початком загальної мобілізації серед молоді, що викликає гострі суспільні дискусії.

Детальніше – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Спецконтракти для молоді

В січні 2025 року в Офісі президента повідомляли, що в Україні готують реформу залучення до армії молодих чоловіків віком від 18 до 24 років.

Згодом, на початку лютого, президент Володимир Зеленський анонсував розробку відповідного спецконтракту.

За словами президента, молодь, яка підпише спеціальний контракт, отримає багато пільг, зокрема й гарантовану демобілізацію після року служби.

Нардеп, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зауважив, що військовий, який пройшов службу до 25-річного віку за цим контрактом, має право звільнитися через рік, проте може бути мобілізованим після набуття призовного віку.

Деталі контракту

У вівторок, 11 лютого, глава держави Володимир Зеленський розкрив деякі деталі річного контракту із ЗСУ для молоді.

За словами президента України, громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають:

один мільйон гривень за рік служби;

можливість вступити до будь-якого вищого навчального закладу без іспитів, а навчання оплачуватиме держава;

можливість отримання іпотеки під 0% річних, де всі відсотки покриватиме держава.

"Передусім ініціатива йде від військових командирів та Міністерства оборони, ми спілкувались й обговорювали деталі з командирами, окремо з Павлом Палісою та генералом Мойсюком, і це питання також обговорювалося на Ставці. Це велика спільна робота, і мені здається, ця пропозиція буде корисною для людей, які хочуть піти на один рік. Вони можуть продовжити, якщо захочуть, але це контракт на рік", – зазначив Зеленський.

Зокрема, президент наголосив, що контракт експериментальний, і закликав громадськість зачекати до його офіційного оголошення.

Що кажуть військові та експерти

Деякі військові та експерти висловлюють занепокоєння щодо справедливості таких умов для інших військовослужбовців, які не отримали подібних пільг.

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що контрактна служба для українців віком 18–24 років може стати лише першим кроком перед повноцінною мобілізацією цієї категорії громадян. Таку думку він висловив в етері "Київ24".

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"Я думаю, що це проміжний етап. Думаю, що буде мобілізація від 18 років, але одразу це була б дуже негативна реакція в суспільстві, тож це такий проміжний варіант", – зазначив він.

За його словами, серед військових уже є невдоволення таким рішенням, оскільки ті, хто раніше пішов на фронт, не отримали подібних привілеїв.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш в етері "Новини.Live" зазначив, що така ініціатива є несправедливою щодо людей, які "три роки не вилазять з передової".

"Якщо з 18–24-річними ми підписуємо контракт на рік, і людина після року служби може звільнитися, то чому цього не може зробити той, хто три роки ногами місить багнюку, втрачає здоров'я?" – висловився військовий.

Він зазначив, що в цій ситуації йдеться не про планомірну роботу зі знищення противника, а радше про "гасіння пожежі".

Іншої думки дотримується командир взводу 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. Він вважає, що ініціатива з виплатою 1 мільйона гривень за контракт може стати ключовим фактором у залученні молодих і мотивованих людей.

"Молодь швидко навчається, піддається дисципліні, поглинає ідеологію підрозділу та знаходить мотивацію там, де бачить результат побратимів", – зазначив Бунятов.

На його думку, виплата мільйона спрямована саме на залучення кадрів до нових спеціалізованих підрозділів.

Ігор Луценко, військовослужбовець і співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, зазначає, що ідея щодо укладання контрактів на рік іде від іноземних партнерів, передає УНІАН.

"Радше за все, ця ідея йде від наших іноземних партнерів, які однаково не розуміють нашої ситуації. Не розуміють, що у нас насправді достатньо мобілізаційного ресурсу 25–50 років, просто його не можуть нормально залучити. Звідси всі ці розмови про потребу мобілізації молоді", – зазначив Луценко.

Він вважає, що рішення запровадити контракти для молоді допоможе збільшити мобілізаційний ресурс. Проте радикально це проблему не вирішить.

"Тобто, безумовно, це крок у правильному напрямку: один рік служби – це краще, ніж жодного. Та очікувати помітного ефекту я б не став", – зауважив Луценко.

Реакція суспільства

Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк вважає, що ідея контрактів із ЗСУ для молоді має право на існування та реалізацію в контексті вимог іноземних партнерів про зниження мобілізаційного віку. Молоді люди мають знати реально, що їм пропонує держава, і самостійно обирати свій шлях.

"Водночас важливо, щоб і ті хлопці та дівчата віком до 25 років, які вже в ЗСУ, також мали анонсовані привілеї", – додав він.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначає, що в цьому питанні (маються на увазі контракти для 18–25-річних – ред.) варто звертати увагу на рівність кожної людини, передає 24 Канал.

Будь-які спроби залучити українців до війська є позитивними, але всі вони мають бути чітко продумані. Пропозиція набирати людей, які не досягли мобілізаційного віку, видається доволі авантюрною.

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Як розповів Лакійчук, якщо 24-річний хлопець підписав контракт, він отримує зовсім інші умови, ніж 26-річний, який зробив те саме. На думку експерта, це може стати причиною для розколу, а не для об'єднання та згуртованості в армії.

Що пишуть у соцмережах

В соцмережах користувачі активно висловлюють свої думки щодо спеціальних контрактів із ЗСУ для молоді.

Чимало дописувачів зазначають несправедливість щодо тих військових, які захищають країну від початку повномасштабного вторгнення та АТО.

"Плювок в обличчя тим, хто воює вже не перший рік", "Чим я у свої 36 гірший за чоловіків у 18–24?" – пишуть користувачі.

Скриншот із соцмереж

Скриншот із соцмереж

Скриншот із соцмереж

Скриншот із соцмереж

Скриншот із соцмереж

Скриншот із соцмереж

Нагадаємо, нардеп Сергій Демченко вважає, що вимоги до України щодо мобілізації 18-річних, щоб збільшити чисельність армії, неможливо задовольнити. За його словами, чоловіки від 18 до 25 років мають проходити відповідні військові навчання, а вже згодом, коли досягнуть відповідного віку, стануть на захист країни.

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