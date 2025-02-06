Примусова мобілізація жінок: чи розглядає Рада цей варіант

Оскільки питання мобілізації жінок було предметом політичних маніпуляцій, Верховна Рада вирішила чітко та однозначно встановити це на законодавчому рівні.

Питання примусової мобілізації військовозобов’язаних жінок в Україні немає на порядку денному. Жінки можуть вступити до лав ЗСУ лише за власною згодою та бажанням.

Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

Веніславський акцентував, що в Україні немає жодного примусу щодо мобілізації жінок.

"Питання призову військовозобов'язаних жінок було вирішено парламентом шляхом чіткої імперативної норми закону. Тому що до моменту ухвалення закону про внесення змін до деяких законів України щодо військового обліку і військової служби було передбачено в постанові Кабінету Міністрів України те, що жінки можуть бути мобілізовані виключно за добровільною згодою", – розповів нардеп.

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"Тобто жодного примусу ні до сьогодні, ні після набрання чинності всіма нашими законодавчими ініціативами для жінок не було. Лише їхня добровільна згода", – акцентував член оборонного комітету.

Він додав, що оскільки питання мобілізації жінок було предметом політичних маніпуляцій, Верховна Рада вирішила чітко та однозначно встановити це на законодавчому рівні.

Веніславський нагадав, що законом передбачено таке: жінки стають на військовий облік, проходять базову загальновійськову підготовку і мобілізуються виключно за їхньою добровільною згодою на кожному етапі.

"Питання примусової мобілізації жінок не стоїть", – наголосив народний обранець.

До слова, у січні ексміністр оборони Британії Бен Воллес дорікнув президенту України Володимиру Зеленському тим, що він не дозволив мобілізацію чоловіків молодшого віку та жінок.