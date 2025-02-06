Україна готує позови проти Росії: в чому причина

Подання позовів має на меті домогтися від країни-агресора компенсації за забруднення акваторії Чорного моря.

Міжнародна морська організація звинуватила Росію у недбалості через аварію з танкерами біля Керченської протоки, що спричинило значне забруднення Чорного моря.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі Єдиного марафону.

За його словами, Україна разом із міжнародними фахівцями готує судові позови проти РФ. Наразі триває юридична оцінка заподіяної шкоди.

"Все це складний і довгий процес, в якому задіяні будуть сотні людей, мабуть, але, тим не менш, все починається з того, що дається оцінка", — каже Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 15 грудня в районі Керченської протоки біля узбережжя анексованого Криму затонули два російські вантажні судна "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", які везли паливо для російського флоту.

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