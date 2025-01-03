Чим загрожують РФ українські операції у Чорному морі: в ISW пояснили

Окупанти можуть втратити контроль над Кримом, якщо Україна контролюватиме Чорне море.

Посилення українських атак в Чорному морі загрожуватиме російському контролю над тимчасово окупованим Кримом.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на те, що український морський дрон Magura V5 за допомогою ракет знищив 31 грудня у Чорному морі два російських вертольоти Мі-8 та пошкодив один.

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, втрата висококваліфікованих вертолітних екіпажів є суттєвою для РФ. Удари по окупованому Криму позбавили російські війська стабільної логістики в регіоні, зокрема завдали шкоди залізниці на мосту через Керченську протоку та поромам, які транспортували залізничні вагони й цистерни з пальним.

Російські військові судна намагаються ховатися від українських морських ударів у бухтах і портах. Росія зможе відбивати удари українських морських дронів, оснащених ракетами, лише за допомогою реактивних і винищувальних літаків.

На думку аналітиків ISW, посилення наступальних спроможностей України в Чорному морі, ймовірно, загрожуватиме російському контролю над Кримом.

Нагадаємо, у розвідці Великої Британії заявили, що, починаючи від 24 лютого 2022 року, українські Збройні сили знищили або пошкодили понад 25% основних російських військових кораблів, що діяли в Чорному морі.

За даними ВМС України, від початку повномасштабної війни Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів через ураження російських суден під час українських ударів.

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