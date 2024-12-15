Катастрофа російських танкерів біля Керчі: якими будуть наслідки для довкілля — Greenpeace

В природоохоронній організації сумніваються, що російські чиновники вживатимуть заходів для зменшення негативного впливу від розливу нафтопродуктів.

Понад 4 тисячі тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів вилилося у води Керченської протоки після аварії російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", яка сталася 15 грудня. Вони постачали пальне для російського флоту.

На цьому наголосили у Greenpeace Україна.

У повідомленні на сайті організації зазначили, що система визначення місця перебування цих суден була вимкнена вже 12 днів, а дані відстеження від 1 жовтня показують, що маршрут постачання починається з Волгограда і закінчується в Керченській протоці.

Керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великій Британії Пол Джонстон вважає, що розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.

“Розлив швидше за все буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити”, - наголосив він.

За словами Пола Джонстона, вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти.

“Важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив у тому числі на морську фауну. З огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив. Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів”, – заявив він.

У Greenpeace нагадали, що в цьому регіоні уже траплявся витік 1,2 тисячі тонн мазуту з російського танкера у 2007 році біля острова Тузла. Тоді це призвело до серйозної шкоди, яка спостерігалася навіть за рік після аварії.

В організації сумніваються, що російські чиновники вживатимуть заходів для зменшення впливу на довкілля і обіцяють продовжувати моніторинг ситуації.

Нагадаємо, операція з порятунку екіпажів російських танкерів, які зазнали катастрофи поблизу Керченської протоки, припинена до наступного ранку. Наразі відомо про одного загиблого російського моряка.

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