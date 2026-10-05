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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
3 хв

Що буде, якщо Земля припинить обертатися: моторошна симуляція апокаліпсису (відео)

Відео з прогнозом зупинки Землі вразило Мережу масштабними руйнуваннями.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Земля

Земля / © pexels.com

У Мережі показали моторошну симуляцію зупинки обертання Землі. Такий сценарій призвів би до глобальної катастрофи та масових руйнувань. Величезна швидкість та інерція змели б із поверхні планети міста, будинки й океани.

Про це пише LadBible.

Уявімо, що ви спокійно перебуваєте вдома, п’єте чай, а в цей момент Земля раптово починає зупиняти своє обертання. Наслідки такого сценарію продемонстрували в опублікованій у Мережі симуляції.

Наразі науці невідомий механізм, який міг би повністю припинити обертання нашої планети. Водночас автори симуляції припускають, що в майбутньому це теоретично може статися через вплив невідомого об’єкта.

За словами користувача Lunar Cheeseee у TikTok, зупинка Землі не відбудеться миттєво. Спочатку швидкість її обертання почне поступово зменшуватися. На екваторі вона нині становить близько 1037 миль на годину, або приблизно 1669 км/год.

Перші наслідки, згідно із симуляцією, стануть помітними практично одразу. На поверхні з’являтимуться тріщини, а людям буде дедалі складніше залишатися на ногах через предмети, які рухатимуться з величезною швидкістю. Коли швидкість знизиться до 1028 миль на годину, або приблизно 1654 км/год., ситуація стане ще небезпечнішою.

На відео показано, як будівлі, дорожні знаки та інші об’єкти починають відриватися від поверхні й рухатися на схід. Разом із ними в тому ж напрямку починають переміщуватися люди.

За швидкості близько 800 миль на годину (приблизно 1287 км/год.) споруди руйнуються та ковзають поверхнею, а людей відкидає на значні відстані. При цьому сама планета продовжує залишатися нерухомою.

Коли швидкість падає до 700 миль на годину (близько 1127 км/год.), починають руйнуватися навіть хмарочоси. Людей на поверхні майже не залишається в полі зору, оскільки важкі об’єкти зриває зі своїх місць.

Подальше зниження швидкості до 300-200 миль на годину (приблизно 483-322 км/год.) призводить до ще масштабніших наслідків. У симуляції зазначається, що «вітер тепер швидший за звук». У цей момент у повітрі видно переважно уламки, а згодом починають рухатися навіть вантажні кораблі та величезні маси океанічної води.

Постає питання, чому об’єкти на поверхні планети продовжували б рухатися навіть після того, як обертання Землі припинилося. Це пояснюється силою інерції. Подібний ефект можна спостерігати під час різкого гальмування автомобіля: транспорт зупиняється, однак пасажир за інерцією продовжує рухатися вперед. Саме для запобігання цьому в автомобілях використовують ремені безпеки.

Водночас ближче до полюсів вплив такої сили був би значно меншим, оскільки швидкість руху поверхні Землі залежить від географічної широти. Для прикладу, у Нью-Йорку поверхня планети рухається зі швидкістю близько 790 миль на годину, що становить приблизно 1271 км/год. На полюсах ця швидкість фактично дорівнює нулю, адже саме там проходить вісь обертання Землі.

Таким чином, у теорії людина, яка перебувала б на одному з полюсів, могла б спочатку практично не відчути наслідків зупинки планети. Ситуація змінилася б, коли до полярних територій почали б діставатися величезні маси океанічної води.

Саме тому в коментарях до відео із симуляцією користувачі припустили, що перебування на полюсах потенційно могло б підвищити шанси людини на виживання.

Втім, навіть ці території навряд чи залишилися б без серйозних наслідків. Адже всі об’єкти на планеті продовжували б рухатися на схід із величезною швидкістю. Поєднання швидкості та маси могло б спричинити, зокрема, зміщення тектонічних плит та інші масштабні зміни.

«Так багато води перемістилося б на континенти й назад, що ви неодмінно зіткнулися б із цунамі», — написав один із користувачів.

«І це ще „поступова“ зупинка. Уявіть, що Земля просто раптово зупиняється до 0. Кожен окремий об’єкт тепер стає балістичною ракетою», — зазначив інший.

Нагадаємо, у жовтні Міжнародне бюро мір і ваг може розглянути скасування високосних секунд через те, що Земля почала обертатися швидше. Це загрожує збоями в комп’ютерних системах, оскільки ПЗ налаштоване лише на додавання секунд. Тому пропонують повністю відмовитися від них від 20 травня 2027 року, через що різниця між атомним і земним часом почне поступово зростати і за тисячу років може досягти години.

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