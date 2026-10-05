Бачив Ісуса та чув молитви близьких: хлопець розповів про свій досвід під час 18-денної коми

Ісус був не схожий на ікони: хлопець прокинувся після 18 днів коми і здивував розповіддю про рай

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Американець Гейб Пуаро розповів про незвичайний досвід, який він нібито пережив після важкої травми голови. Чоловік стверджує, що під час 18-денної коми опинився в раю та зустрів Ісуса Христа.

Про його історію пише LADbible.

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2019 року 20-річний Гейб Пуаро впав зі скейтборда, коли їхав без шолома.

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За його словами, він рухався зі швидкістю близько 30 миль на годину — майже 48 км/год — і не був у шоломі. Після падіння хлопець ударився головою об землю. Його стан був критичним, а лікарі ввели його в кому, яка тривала 18 днів.

Друг Пуаро Джон Майкл, який був поруч під час аварії, розповідав, що чоловік лежав непритомним, поки люди навколо молилися за його життя.

Пуаро стверджує, що під час цього стану усвідомлював те, що відбувається навколо нього.

За його словами, спочатку він побачив власне тіло, але відчував, що вже не перебуває всередині нього. Потім, як він описує, його начебто потягнуло крізь тунель світла.

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Після цього хлопець нібито опинився у місці, яке сприйняв як рай.

Він описує його як місто, сповнене світла, любові та величі. Саме там, за словами Пуаро, він побачив Ісуса Христа. Американець стверджує, що Христос мав зріст приблизно від 180 до 183 сантиметрів, темнішу шкіру, яку він порівняв із близькосхідним типом зовнішності, та волосся середньої довжини з легкими кучерями.

Водночас Пуаро наголошує, що жодне традиційне зображення Ісуса, яке він бачив, не передає його образ таким, яким він його запам’ятав.

За словами американця, зустріч повністю змінила його сприйняття Христа.

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У новому інтерв’ю Пуаро заявив, що образ Ісуса, який він побачив, суттєво відрізнявся від поширених культурних уявлень.

Він описав його як сильну та мужню постать, порівнюючи з левом. За словами чоловіка, Христос мав вигляд одночасно сповнений любові та сили.

Пуаро також стверджував, що очі Ісуса здавалися йому одночасно білими та червоними, а його голос він описав як надзвичайно потужний.

Окремо американець розповів про те, що нібито чув молитви людей, які просили про його одужання.

За його словами, з «небесної перспективи» молитви мали вигляд майже матеріальний — він порівнював їх із дорогами або мостами, які об’єднувалися та прямували до Христа.

«Вони (молитви — Ред.) були зібрані в цю чашу, цю золоту чашу, кожна з них. І буквально їх представили в тронній залі небес, і все небо стоїть струнко, бо наші молитви є пріоритетом Отця. Бог насолоджується нашими молитвами. Він одночасно плаче з нами і радіє з нами. Це… це була така прекрасна картина», — зазначає американець.

Пуаро стверджує, що особливо добре бачив молитви своїх батьків, друзів та близької родини.

Після 18 днів у комі до лікарні прийшла його подруга Джинджер. Вона молилася біля ліжка Пуаро та закликала його прокинутися.

Сам юнак вважає, що саме молитви близьких стали своєрідним «мостом», який дозволив йому повернутися до тіла.

Гейб сказав про свої останні хвилини з Ісусом: «Ближче до кінця мого перебування з Ним ці молитви утворили міст на Землі. Я буквально бачив, як ці мости формувалися. І справді, мости зібралися. А потім Ісус об’єднався з ними, і вони ставали все більшими. І більшими, і більшими. І оскільки всі були на Землі, я бачив молитви таких, як Джинджер. Я бачив, як вона молилася над моїм тілом. Я бачив своїх батьків, свою родину та своїх друзів, і я бачив, як ці молитви йшли просто в серце Христа — саме ці молитви мене фактично послали назад».

Згодом він отямився. Гейб приписує це Ісусу, стверджуючи: «Ми тут завдяки Його благодаті. У Нього є такий дивовижний план для кожного з нас, і люди не розуміють, від скількох насправді страшних ситуацій Господь їх врятував, і вони й гадки не мають».

Нині Пуаро продовжує розповідати про свій досвід і стверджує, що після нього його життя та ставлення до віри кардинально змінилися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше інший американець Вінні Толман стверджував, що пережив незвичайний досвід на межі життя і смерті після важкого передозування спортивною добавкою.

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