Сікорський заявив, чи відправить Польща війська до України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Реклама

У Польщі всі політичні сили згодні з тим, що не надсилатимуть своїх військових до України. Натомість Варшава продовжує допомагати й готує спільні навчання для союзників у себе в країні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Реклама

Чи відправить Польща війська до України

Міністр нагадав, що Польща раніше брала участь у місіях ООН. Проте відправити миротворців до України за рішенням ООН неможливо, оскільки Росія має право вето в Раді безпеки й блокуватиме це.

Реклама

За словами Сікорського, інші держави можуть допомагати, якщо їх офіційно запросять. Натомість зараз Польща зосередилася на організації військових навчань.

«Є можливості для тих, кого запросить певна країна. Зараз наш внесок полягає в тому, що наступного місяця в Польщі відбудуться навчання коаліції охочих. Там будуть французькі, німецькі, британські та інші війська. Дійсно, у Польщі існує консенсус щодо того, щоб не вводити війська в Україну. І я думаю, що ця суперечка щодо назви українського підрозділу демонструє, чому ми тут обережні», — зауважив Сікорський.

За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, ніхто — ані Польща, ані жодна країна Європейського Союзу, ані НАТО — не розглядає можливість відправлення солдатів до України, поки війна триває. Якщо говорити про післявоєнний період, це може бути контингент спостереження.

«І тут ми також вважаємо, що роль Польщі полягає в забезпеченні цих логістичних можливостей», — зауважив Сікорський.

Реклама

Польща про війну — останні новини

Нагадаємо, Радослав Сікорський вважає, що Росія вже веде гібридну війну проти Європи, однак не йдеться про підготовку до повномасштабного вторгнення в країну НАТО.

Раніше у Польщі попереджали про посилення російської гібридної війни. Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати «щось велике».

Новини партнерів

Новини партнерів