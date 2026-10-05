Напад Росії на НАТО: Сікорський сказав, чи справді Європі час готуватися до війни

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не вважає, що Росія наразі готується до повномасштабного вторгнення в одну з країн НАТО. Водночас він наголосив, що РФ уже веде проти Європи гібридну війну, а в разі серйозного нападу відповідь Альянсу залежатиме від політичного рішення його членів.

Про це Сікорський заявив у Варшаві під час спілкування з українськими журналістами, передає кореспондент ТСН.ua.

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Глава польського МЗС нагадав, що Польща вже неодноразово стикалася з російськими загрозами — від кібератак до порушень повітряного простору.

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«Ви перебуваєте в країні, де кожного тижня відбуваються не лише тривоги, а й російські атаки. Наприклад, минулої зими вони намагалися повністю знищити наші системи електропостачання», — сказав Сікорський.

Він також згадав про заліт російських дронів та падіння ракети на території Польщі.

«Ми мали заліт 21-го дрона. Вони не були ударними. Знаю, для вас це може здатися малою річчю, але для нас це було дуже багато. І була крилата ракета, яка вибухнула на польській території», — зазначив міністр.

Як може спрацювати стаття 5 НАТО

Відповідаючи на запитання, чи буде застосована стаття 5 НАТО про колективну оборону у разі нападу Росії або нового порушення повітряного простору країн Альянсу, Сікорський наголосив, що її дія не є автоматичною.

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«Стаття 5 НАТО не є аж такою точною, як усім здається. І це не випадково», — пояснив він.

За словами Сікорського, формулювання статті не передбачає автоматичного вступу всіх членів НАТО у війну після будь-якого нападу.

«Ця стаття не санкціонує автоматичного вступу у війну. Це радше політичне рішення, як відреагує Альянс після нападу», — сказав глава польського МЗС.

Водночас він вважає, що у випадку серйозної ескалації Польща та Німеччина точно будуть залучені до відповіді.

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«Якщо щось подібне станеться, Польща та Німеччина точно будуть залучені», — наголосив Сікорський.

На його думку, Кремль уже зробив стратегічну помилку, розпочавши гібридне протистояння з європейськими країнами.

«Я думаю, що Путін зробив помилку, розпочавши свою гібридну війну проти всієї Європи. Тому що таким чином він полегшує нам мобілізацію громадської думки для стримування цієї агресії», — підсумував Сікорський.

НАТО готує стратегію на випадок нападу Росії

Раніше ми писали, що головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич готує стратегію під назвою «Теорія перемоги» на випадок можливого нападу Росії на східний фланг Альянсу.

За даними Bloomberg, документ має описати можливий алгоритм дій НАТО у разі російського вторгнення та передбачає активніше використання новітніх технологій — зокрема недорогих дронів і систем зі штучним інтелектом.

Розсекречену версію стратегії планують представити 12 жовтня у Польщі. У НАТО наголошують, що йдеться про оборонний підхід, спрямований передусім на стримування агресії.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що наразі Альянс не бачить ознак підготовки Росії до традиційного військового нападу, однак Європа має бути готовою до тривалих гібридних атак.

Стратегія також має показати, як НАТО планує поєднувати традиційні види озброєння з новими технологічними можливостями та посилювати готовність союзників до потенційної ескалації.

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