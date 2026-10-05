Двох українців у Польщі затримали у справі “серійного вбивці”: моторошні подробиці

У Польщі затримали двох українців / © inpoland

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У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 6 людей та нападі, який закінчився трагічно, на ще одну жінку. Проте за даними слідства, потерпілих може бути більше. У 2025 році підозрюваного затримали у Варшаві «на гарячому» в квартирі останньої жертви. Також стало відомо, що спільниками підозрюваного можуть бути двоє чоловіків з України.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Як затримали підозрюваного

23 лютого 2025 року літня жінка зателефонувала на гарячу лінію банку, щоб змінити PIN-код картки. Після завершення процедури дзвінок не було перервано, і співробітниця банку почула у слухавці драматичну сцену. За словами поліцейської, обізнаної з подробицями справи, на записі було зафіксовано хід вбивства, під час якого жінку задушили. Вбивця зрозумів, що телефон все ще працює, лише після скоєння злочину, і спробував втекти. Поліцейські, яких викликав співробітник банку, затримали його на балконі під квартирою жертви.

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Затриманим є 43-річний Міхал П. Він заробляв на життя роботою сантехніком, мав залежність від азартних ігор та наркотиків. На момент затримання він також перебував під їхнім впливом. Відтоді він перебуває під вартою. У лютому цього року йому були висунуті звинувачення у вбивстві шести жінок та розбої над сьомою жертвою, яка померла під час нападу. Обвинувальний акт досі не передано до суду, оскільки слідчі аналізують нові випадки смерті людей похилого віку.

Як підозрюваний міг вбивати роками

Працюючи сантехніком у Варшаві, Міхал П. завойовував довіру мешканців. Його номер телефону передавали за рекомендацією, що полегшувало йому доступ до квартир самотніх жінок. З деякими літніми жінками він підтримував тривалі стосунки.

У випадку з іншими клієнтками сантехнік повертався під дрібним приводом і скоював злочин. Він мав із собою рюкзак із рукавичками, сірою стрічкою та «затискачами» для зв’язування жертв. Найчастіше він зв’язував літніх жінок і погрожував їм смертю, вимагаючи вказати місце, де зберігаються коштовності. Погрози він втілював у життя навіть тоді, коли жінки виконували його вимоги — душив їх сміттєвим мішком, подушкою або іншими способами. Після скоєння вбивства він замикав двері на ключ.

Спочатку Міхал П. дбав про те, щоб знищити сліди. Поліцейський профайлер, який складав його психологічний портрет, констатував, що з часом у нього сталося так зване «розгальмування», тобто втрата самоконтролю та зневага до ризику. Він перестав знімати мотузки з тіл жертв, а сліди знищував дедалі менш ретельно.

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Наразі поліція та прокуратура мають вагомі докази причетності Міхала П. до шести вбивств, у тому числі одного подвійного, а також до розбійного нападу, внаслідок якого загинула ще одна жінка. Правоохоронці також аналізують інші випадки смерті людей похилого віку, які раніше вважалися природними.

Спільниками підозрюваного могли бути українці

За даними польських ЗМІ, не всі злочини Міхал П. скоював самостійно. 23 лютого 2025 року, в день вбивства на Кабатах, невістка знайшла тіло свекрухи в квартирі на вулиці Князя Тройдена в Охоті. З квартири зникли картини, що виключало природну смерть. Поліцейські пов’язали цю справу зі смертю іншої літньої жінки, що сталася тижнем раніше на вулиці Францишканьській у Новому Місті.

Згідно з висновками слідчих, Міхал П. діяв самостійно під час вбивств на вулицях Францишканьській та Вавозовій. Його перший спільник, 33-річний громадянин України Тарас Г., був затриманий майже одразу після затримання Міхала П. Обидва мешкали разом у багатоквартирному будинку на вулиці Ходецькій у районі Бродно. Прокуратура звинувачує Тараса Г. у співучасті у вбивстві на вулиці Князя Тройдена та у сприянні винесенню викраденого майна з квартири на вулиці Францишканьській.

За кілька днів до нападу на вулиці Тройдена Міхал П. і Тарас Г. спільно напали на пенсіонерку з вулиці Прушковської. У цьому випадку обом було висунуто звинувачення у розбої, оскільки розтин показав, що жінка померла від серцевого нападу, ймовірно, внаслідок стресу після того, як з’ясувалися справжні наміри злочинців.

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Подальше розслідування дозволило висунути Міхалу П. звинувачення у скоєнні чергових вбивств. У грудні 2024 року він нібито вбив двох сестер, які мешкали на вул. Гжибовській, а в січні 2025 року — самотню жінку на алеї Івана Павла II. У скоєнні цих злочинів йому нібито допомагав інший українець, Ігор Г., якого затримали лише в листопаді 2025 року, майже через рік після розкриття перших вбивств.

Обох українців підозрюють у співучасті у вбивствах, однак їхні лінії захисту відрізняються. Тарас Г. визнав свою провину, пояснивши, що не мав наміру вбивати, а лише хотів пограбувати першу жертву. Натомість Ігор Г. заперечує свою причетність до вбивств.

Усі троє наразі перебувають під вартою. Четвертим обвинуваченим є поляк Ярослав О., який на прохання Міхала П. виставляв викрадені речі на продаж.

Міхал П. не співпрацює зі слідчими. Особа, обізнана з подробицями справи, стверджує, що він поводиться так, ніби має психопатичну особистість і не відчуває вищих почуттів чи емоцій.

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