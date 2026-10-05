Що буде зі штурмовими полками: ЗМІ повідомили про долю "спадку Сирського" в армії

Український штурмовик / © 210-й окремий штурмовий полк ЗСУ

Реклама

Після зміни керівництва в армії, зокрема відставки попереднього головкома ЗСУ Олександра Сирського, майбутнє штурмових полків опинилося під питанням. Тимчасове зупинення поповнення та переведення бійців викликають тривогу в підрозділах.

Про це йдеться у статті видання «Українська правда» із посиланням на джерела.

Реклама

«Після відходу ексголовкома від справ штурмовики опинилися в максимально невигідному для себе становищі: тимчасова зупинка поповнення людьми, переведення частини військових в інші підрозділи, передача в оперативне підпорядкування різним корпусам і навіть повернення потенційного командувача Об’єднаних штурмових військ Волошина на фронт», — йдеться у матеріалі.

Реклама

За інформацією видання, рішення, яке з позиції нового головкома Михайла Драпатого мало врегулювати питання непропорційного розширення штурмових підрозділів, самі штурмовики сприйняли вкрай негативно.

Для багатьох рядових військовослужбовців ситуація обернулася нерозумінням подальших перспектив. Йдеться, зокрема, про підрозділи, які ще до призначення Драпатого не мали особливих преференцій — 1-й та 475-й штурмові батальйони.

«Як переказують УП одразу кілька не пов’язаних між собою співрозмовників, командири цих підрозділів, наголошуючи на своїй ефективності, зверталися до Драпатого з проханням про роботу в більш автономному форматі — проте отримали відмову», — вказано у статті.

Водночас остаточного рішення щодо подальшої долі штурмових полків, а також самого командування Об’єднаних сил швидкого реагування наразі немає. Поки що ці підрозділи залишаються у складі корпусів.

Реклама

За даними УП, питання подальшої організації штурмових підрозділів наразі не належить до першочергових.

Натомість командири підрозділів, які не належать до штурмових, у розмовах з виданням зазначають, що після приходу Драпатого помітили більш справедливий, на їхню думку, розподіл особового складу.

«Раніше в місяць давали 10+ тисяч людей на всі бригади і стільки ж — на всіх штурмовиків. А зараз це нарешті змінилося», — сказав один із командирів.

Зміни у штурмових полках ЗСУ — що відомо

Нагадаємо, в кінці липня ширилися чутки про те, що штурмові полки ЗСУ нібито припинили отримувати новобранців за розпорядженням командування. Насправді це не відповідало дійсності. Як пояснювали військові, на той момент тривав перегляд комплектації через пріоритетне забезпечення нових бригад та запровадження справедливого розподілу людей, а штурмові полки продовжували отримувати свою частку новобранців на тлі їхньої трансформації в Сили швидкого реагування.

Реклама

До слова, у серпні стало відомо, що штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов» для виконання завдань на одній конкретній ділянці фронту замість того, щоб бути розпорошеним по різних гарячих точках. Підрозділ повністю зберіг свою власну ідентичність і не входить до організаційної структури «Азову». А новий формат взаємодії дозволить сконцентрувати ударний потенціал та переймати досвід планування операцій.

А джерела «РБК-Україна» в ЗСУ у вересні повідомили, що 225-й окремий штурмовий полк перейшов в оперативне підпорядкування 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ. Підрозділ не входить до штатного складу корпусу, але виконуватиме бойові завдання під його управлінням, що має покращити координацію між військовими органами.

Новини партнерів

Новини партнерів