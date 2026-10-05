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ТСН у соціальних мережах

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Книжки, написані військовими: що читати про війну від тих, хто бачить її зсередини

Щоденники з позицій, поезія, документальна проза й художні тексти про перші дні вторгнення. У цих книжках війна постає не з новинних зведень, а з досвіду людей, які самі служили або продовжують служити у війську.

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Книжки, написані військовими

Книжки, написані військовими

PR-менеджерка видавництва Vivat Тамара Черкасова зібрала сім книжок українських авторів-військових, які пишуть про фронт, людей поруч, смерть, страх і життя, що триває навіть там, де звична цивільна реальність перестає працювати.

Валерій Пузік «Людська нора, голод і Бог на війні» (Видавництво Vivat)

Валерій Пузік «Людська нора, голод і Бог на війні»

Валерій Пузік «Людська нора, голод і Бог на війні»

Сорок днів під землею. День і ніч поступово перестають відрізнятися, тіло звикає до холоду, тісноти й постійної небезпеки, а світ звужується до кількох базових речей: води, їжі, сну, тепла й людей поруч.

«Людська нора, голод і Бог на війні» виросла з досвіду Валерія Пузіка у піхоті. Текст складається з датованих фрагментів, спостережень, діалогів, поезій та фотографій. Нора тут цілком реальна — інженерна споруда, в якій живуть військові, — і водночас місце, що поступово змінює сприйняття часу, простору й власного тіла.

Пузік майже не намагається пояснити війну людині ззовні. Він фіксує її зсередини: втому, страх, чорний гумор, мовчання, смерть і дивні дрібниці, які на позиціях раптом набувають значення. Саме ця оптика робить книжку важкою, але й дуже точною.

Павло «Паштет» Белянський «Будь ласка, не бійся» (Видавництво Vivat)

Павло «Паштет» Белянський «Будь ласка, не бійся»

Павло «Паштет» Белянський «Будь ласка, не бійся»

24 лютого столичний топменеджер вступає до територіальної оборони. У цей самий час його дружина й донька опиняються в будинку, який невдовзі може стати пасткою. Щоб дістатися до сім’ї, чоловікові доведеться порушити наказ — і в очах командира та побратимів ризикнути перетворитися із захисника на дезертира.

Роман у новелах повертає до хаосу перших тижнів великого вторгнення, коли мало хто до кінця розумів, що робити далі, а рішення часто потрібно було ухвалювати швидше, ніж з’являлися чіткі правила. Герої тут не бездоганні: хтось боїться, хтось помиляється, хтось використовує ситуацію у власних інтересах, а хтось робить те, на що сам від себе не очікував.

Белянський пішов до війська добровольцем після початку повномасштабного вторгнення й продовжив писати вже під час служби. Тому абсурдний гумор у книжці сусідить із небезпекою без героїзації й парадних портретів військових.

Валерій Пузік «Ким ми були» (Видавництво Vivat)

Валерій Пузік «Ким ми були»

Валерій Пузік «Ким ми були»

Хто ти був до війни — і ким став після років поруч із нею?

Над «Ким ми були» Валерій Пузік почав працювати ще 2015 року, коли перебував у складі Добровольчого українського корпусу. Відтоді текст рухається разом із ним крізь роки й міста: Одесу, Авдіївку, Львів, Херсон, узбережжя Чорного моря.

У книжці є живі й загиблі, імена й позивні, люди, яких війна звела разом і забрала одне в одного. Серед них — Максим «Далі» Кривцов та Алла «Рута» Пушкарчук, з якими автор починав свій військовий шлях.

Документальне тут постійно переходить у художнє, пам’ять — у розмову із самим собою. Пузік не складає послідовну фронтову хроніку, а намагається зафіксувати значно складнішу зміну: що робить із людиною десятиліття війни і чи можливо після цього точно відповісти, ким вона була раніше.

Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]» (Видавництво «Віхола»)

Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]»

Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]»

Скадовськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк, дорога Бахмут — Лисичанськ, Сіверський Донець. У віршах Ярини Чорногуз географія війни складається не з назв у зведеннях, а з місць, пройдених власними ногами, людей, які були поруч, і тих, кого вже немає.

Чорногуз — поетка, бойова медикиня та розвідниця. Вірші цієї збірки вона писала протягом півтора року фронтових ротацій, значна частина яких припала на повномасштабне вторгнення.

Тут майже немає описів конкретних боїв. Натомість є стан людини всередині війни: згода ризикувати власним життям, необхідність убивати ворога, пам’ять про загиблих побратимів і дуже фізичне відчуття землі, яку доводиться обороняти. Назва відсилає до поняття Dasein — буття, присутності. У Чорногуз ця присутність перестає бути абстракцією: її буквально потрібно захищати зі зброєю.

Павло Вишебаба «Марґіналії» (Видавництво «Віхола»)

Павло Вишебаба «Марґіналії»

Павло Вишебаба «Марґіналії»

У новій збірці Павла Вишебаби поруч опиняються речі, які колись належали до зовсім різних світів: дитинство й зброя, батьківство й смерть, кохання, спалені книжки, будинок із пробитим дахом.

Сам автор називає простір цих текстів тим, що перебуває «за межею». Звичайне, структуроване життя там уже неможливе: люди прокидаються не для того, щоб іти на роботу чи будувати плани, а тому що знову потрібно захищатися.

Вишебаба пише з досвіду військовослужбовця, але його поезія не обмежується окопом. Фронт постійно проростає у приватне: у стосунки з батьками й дітьми, дім, пам’ять, любов. Через це «Марґіналії» читаються не як окрема воєнна реальність, а як фіксація того, наскільки глибоко війна зайшла у звичайне життя.

Дмитро Лазуткін «Будемо жити вічно» (Видавництво Старого Лева)

Дмитро Лазуткін «Будемо жити вічно»

Дмитро Лазуткін «Будемо жити вічно»

Усі вірші цієї збірки написані під час війни. Більшість — безпосередньо під час служби Дмитра Лазуткіна на Мелітопольському та Авдіївському напрямках у складі 47-ї окремої механізованої та 59-ї окремої мотопіхотної бригад.

Тут не потрібно вгадувати, де закінчується вигадка і починається документ: події відбулися насправді, люди в текстах теж реальні.

Поезія Лазуткіна різка й часом навмисно незручна. Вона фіксує фронтовий побут без спроб зробити його красивішим: загиблих, втому, тілесність, близькість смерті й ту дивну психологічну норму, яка виникає там, де ненормальне повторюється щодня. Назва «Будемо жити вічно» через це звучить водночас як упевненість, заклинання і чорний військовий жарт.

Артем Чех «Точка нуль» (Meridian Czernowitz)

Артем Чех «Точка нуль»

Артем Чех «Точка нуль»

2015 рік. Київський письменник після мобілізації потрапляє спершу до навчального центру, потім на полігон, а далі — на схід України.

«Точка нуль» складається зі щоденникових записів Артема Чеха про 14 місяців служби у ЗСУ в 2015–2016 роках. У центрі не бойові операції, а людина, яка намагається призвичаїтися до військового життя: армійського абсурду, очікування, тривоги, побуту, взаємин між абсолютно різними людьми й поступового усвідомлення, що повернутися до себе довоєнного вже не вийде.

Книжка вперше вийшла 2017 року, задовго до великого вторгнення. Саме тому сьогодні вона читається ще й як документ попереднього етапу війни — часу, коли бойові дії для значної частини українського суспільства все ще могли здаватися чимось далеким. Після 24 лютого 2022 року Чех знову повернувся до лав ЗСУ і продовжує службу.

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