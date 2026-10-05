Рис із баклажанами та помідорами: рецепт корисного гарніру

Рис виходить розсипчастим, із насиченим смаком та ароматом овочів і спецій. Подавайте як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи риби.

Рис промийте кілька разів холодною водою, доки вода не стане прозорою.

Баклажани наріжте середніми кубиками, посоліть, залиште на 15–20 хвилин, потім промийте під проточною водою та висушіть паперовим рушником.

Цибулю, моркву, часник очистіть.

Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці, часник подрібніть.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю з морквою до м’якості, викладіть баклажани та смажте ще до золотистого кольору.

Додайте помідори, часник, тушкуйте 10 хвилин, потім викладіть поверх овочів рис, обережно залийте гарячою водою, додайте приправу, мелений чорний перець, посоліть.