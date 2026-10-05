ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
659
Час на прочитання
1 хв

Рис із баклажанами та помідорами: рецепт корисного гарніру

Це легка, ситна страва, яка за смаком нагадує плов, але без м’яса.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Рис з баклажанами та помідорами

Рис з баклажанами та помідорами / © Credits

Рис виходить розсипчастим, із насиченим смаком та ароматом овочів і спецій. Подавайте як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи риби.

Інгредієнти

рис
150 г
баклажани
450 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
помідори
3 шт.
часник
2 зубчики
вода
300 мл
приправа для плову
1 ч. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Рис промийте кілька разів холодною водою, доки вода не стане прозорою.

  2. Баклажани наріжте середніми кубиками, посоліть, залиште на 15–20 хвилин, потім промийте під проточною водою та висушіть паперовим рушником.

  3. Цибулю, моркву, часник очистіть.

  4. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці, часник подрібніть.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю з морквою до м’якості, викладіть баклажани та смажте ще до золотистого кольору.

  6. Додайте помідори, часник, тушкуйте 10 хвилин, потім викладіть поверх овочів рис, обережно залийте гарячою водою, додайте приправу, мелений чорний перець, посоліть.

  7. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і тушкуйте 20–25 хвилин, поки рис не вбере всю рідину і не стане м’яким.

Поради:

  • Рис використовуйте пропарений або будь-який інший, але враховуйте час його приготування.

  • Спеції використовуйте на свій смак.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie