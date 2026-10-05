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Рис із баклажанами та помідорами: рецепт корисного гарніру
Це легка, ситна страва, яка за смаком нагадує плов, але без м’яса.
Рис виходить розсипчастим, із насиченим смаком та ароматом овочів і спецій. Подавайте як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи риби.
Інгредієнти
- рис
- 150 г
- баклажани
- 450 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- помідори
- 3 шт.
- часник
- 2 зубчики
- вода
- 300 мл
- приправа для плову
- 1 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Рис промийте кілька разів холодною водою, доки вода не стане прозорою.
Баклажани наріжте середніми кубиками, посоліть, залиште на 15–20 хвилин, потім промийте під проточною водою та висушіть паперовим рушником.
Цибулю, моркву, часник очистіть.
Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці, часник подрібніть.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю з морквою до м’якості, викладіть баклажани та смажте ще до золотистого кольору.
Додайте помідори, часник, тушкуйте 10 хвилин, потім викладіть поверх овочів рис, обережно залийте гарячою водою, додайте приправу, мелений чорний перець, посоліть.
Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і тушкуйте 20–25 хвилин, поки рис не вбере всю рідину і не стане м’яким.
Поради:
Рис використовуйте пропарений або будь-який інший, але враховуйте час його приготування.
Спеції використовуйте на свій смак.