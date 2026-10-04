Торт "Три шоколади": рецепт ніжного десерту з трьома мусовими шарами

Торт «Три шоколади» tiktok.com/@stohantsevayuliia

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Торт «Три шоколади» — десерт для тих, хто не уявляє життя без шоколаду. Його секрет — у поєднанні насиченого бісквіта та трьох мусових шарів із різним ступенем солодкості, про це розповіла фудблогерка Stegantseva Yulia.

Торт «Три шоколади» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Інгредієнти

Для шоколадного бісквіта

яйця — 2 шт.

цукор — 85 г

чорний шоколад — 35 г

олія без запаху — 35 г

борошно — 50 г

какао — 25 г

розпушувач — 3 г

Для заварної основи

молоко — 250 г

жовтки — 6 шт.

цукор — 70 г

ванільний цукор — до свого смаку

Для мусових шарів

чорний шоколад — 140 г

молочний шоколад — 140 г

білий шоколад — 140 г

вершки 33% — 600 г

желатин — 17 г

вода — 90 г

Для просочення

молоко

цукор — до свого смаку

Торт «Три шоколади» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Приготування

Бісквіт

Білки відокремте від жовтків і збийте з половиною цукру до стійких піків. Жовтки окремо збийте з другою половиною цукру до світлої пишної маси. Чорний шоколад розтопіть, змішайте з олією та введіть у збиті жовтки. Борошно, какао та розпушувач просійте до яєчної маси та обережно перемішайте лопаткою. Наприкінці додайте збиті білки, щоб збереглася їхня легкість. Перекладіть тісто у форму та випікайте за 170–180°C протягом 20–25 хв. Готовий бісквіт охолодіть.

Заварна основа

Нагрійте молоко. Жовтки змішайте вінчиком із цукром і ванільним цукром. Постійно помішуйте та влийте гаряче молоко до жовткової маси. Поверніть суміш на плиту та прогрівайте приблизно 5 хв, поки крем злегка не загусне. Не доводьте його до кипіння. Готову заварну основу розділіть на три рівні частини — приблизно по 130 г.

Желатин і вершки

Желатин розділіть на три порції: 5 г, 5 г і 7 г. Кожну залийте 30 г води, перемішайте та залиште набухати. Вершки добре охолодіть і збийте до м’яких піків. Розділіть на три частини по 200 г.

Торт «Три шоколади» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Перший шар — чорний шоколад

Розтопіть 140 г чорного шоколаду та змішайте з першою частиною заварної основи. Додайте 200 г збитих вершків і перемішайте. Першу порцію желатину розтопіть на паровій бані чи у мікрохвильовій печі, але не доводьте до кипіння. Введіть його у шоколадну масу. Бісквіт просочіть молоком із цукром. Встановіть його у кондитерське кільце, попередньо вистеливши бортики харчовою плівкою. За її відсутності можна використати пергамент. Вилийте темний мус на бісквіт і поставте у морозилку приблизно на 15 хв, щоб шар застиг.

Другий шар — молочний шоколад

Розтопіть молочний шоколад і змішайте з другою частиною заварної основи. Додайте 200 г збитих вершків і розтоплені 5 г желатину. Вилийте мус поверх застиглого темного шару та знову поставте у морозилку приблизно на 15 хв.

Третій шар — білий шоколад

Розтопіть білий шоколад і з’єднайте з третьою частиною заварної основи. Додайте решту збитих вершків і 7 г розтопленого желатину. Обережно перемішайте та вилийте білий мус поверх молочного шару.

Стабілізація торта

Готовий торт поставте у холодильник на ніч. За цей час усі три шари стабілізуються, а текстура стане ніжною та однорідною.

Перед подавання зніміть кільце та плівку. За бажанням прикрасьте торт шоколадною стружкою, ягодами чи залиште мінімалістичним, адже його красиві шари вже говорять самі за себе.

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Торт «Три шоколади» потребує трохи часу та терпіння, але складного кондитерського обладнання для нього не потрібно. Головне — акуратно працювати з вершками та желатином, і добре охолоджувати кожен шар.

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