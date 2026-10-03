Що нам пророкують зірки: гороскоп на 5–11 жовтня 2026 року

Гороскоп на період від 5 до 11 жовтня 2026 року / © Associated Press

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У деяких питаннях доведеться повернутися до того, що вже вважалося вирішеним, переглянути попередні домовленості або заново обговорити важливу тему, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 6 жовтня Венера переходить у ретроградну фазу до 12 жовтня.

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7 жовтня ретроградний Уран утворює секстиль із Марсом — цей гармонійний аспект може дати змогу швидко змінити ситуацію, знайти нестандартне рішення або повернутися до справи, яку раніше не вдавалося зрушити з місця.

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Цього ж дня Меркурій утворює з’єднання з ретроградною Венерою у Скорпіоні. Розмови стають відвертішими, можуть повернутися теми минулого, старі почуття, незавершені стосунки або фінансові питання, які раніше залишилися без відповіді. Гарний час для того, щоб розібратися у своїх бажаннях і зрозуміти справжню причину того, що відбувається, але з остаточними рішеннями краще не поспішати.

Перша половина тижня сприятлива для пошуку нових рішень та зміни звичного порядку дій. Можна знайти вихід там, де раніше його не було, або по-новому поглянути на ситуацію, яка тривалий час залишалася без змін. Водночас ближче до вихідних зростає ймовірність суперечок, різких розмов і помилок через поспіх. Важливі повідомлення та документи краще перевіряти кілька разів.

10 жовтня о 18:50 (GMT+3) настає молодик у 18-му градусі Терезів. Він задає нову точку відліку у стосунках, співпраці, юридичних питаннях та ситуаціях, де потрібно знайти баланс між власними інтересами та інтересами іншої людини. Найближчі два тижні сприятливі для постановки нових цілей в особистому житті та у питаннях, де важливо дійти компромісу.

Від 9 до 11 жовтня ретроградний Меркурій утворює напружений аспект із Марсом. Цими днями зростає ризик різких слів, конфліктів через непорозуміння, помилок у документах, поспіху та необдуманих повідомлень. Краще уважно перевіряти інформацію, домовленості та документи, а суперечливі питання обговорювати спокійно.

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Овен

У центрі уваги опиняться стосунки та домовленості. Партнер, колега чи людина з близького оточення може запропонувати змінити звичний порядок взаємодії. Не варто погоджуватися лише заради того, щоб уникнути суперечки. Важливо одразу визначити свої умови. У роботі можливі термінові завдання, що вимагають швидкої реакції. В особистому житті корисно говорити прямо про те, що вас влаштовує, а що вже давно викликає роздратування.

Телець

Цей тиждень змусить вас уважніше поставитися до роботи, грошей та побутових обов’язків. Можливо, доведеться повернутися до питання, яке ви відкладали, або виправити колишню помилку. Не перевантажуйте себе чужими завданнями. У фінансовій сфері краще відмовитися від закупів під впливом емоцій. У стосунках багато чого залежатиме від готовності не замовчувати накопичені претензії.

Близнята

На вас чекає насичений період у особистому житті, спілкуванні та творчих справах. Можливо, відновиться контакт із людиною, з якою колись обірвалися стосунки. Старі почуття або незавершена розмова знову дадуть про себе знати. У роботі вдасться знайти незвичайний спосіб вирішення звичного завдання. Однак у суперечках не варто намагатися довести свою правоту за будь-яку ціну — різкі слова здатні зіпсувати навіть добрі стосунки.

Рак

Основні події будуть пов’язані з домом, родиною та особистим простором. Можливі обговорення переїзду, ремонту, розподілу домашніх обов’язків або стосунків із родичами. Давні сімейні питання можуть вимагати остаточного розв’язання. Не дозволяйте емоційній реакції диктувати вам подальші кроки. Наприкінці тижня особливо важливо дати собі час подумати перед серйозною розмовою.

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Лев

Цей тиждень принесе багато спілкування, поїздок, листування та організаційних питань. Вам, можливо, доведеться швидко змінювати плани або шукати інший спосіб домовитися з людьми. Справи підуть добре там, де потрібні кмітливість і вміння імпровізувати. Водночас неуважність може призвести до помилок у документах і домовленостях. Перевіряйте інформацію, особливо якщо від неї залежить робота чи гроші.

Діва

Фінансові питання вимагатимуть особливої уваги. Можливий перегляд витрат, умов оплати або домовленостей щодо спільних коштів. Деякі плани доведеться скоригувати з огляду на нові обставини. Не поспішайте вкладати кошти в те, що поки що викликає сумніви. У професійній сфері корисно зосередитися на конкретних результатах і не брати на себе зобов’язань, які буде важко виконати.

Терези

Для вас починається важливий етап особистих змін. Ви зможете по-новому поглянути на стосунки, власні бажання та плани на найближче майбутнє. У деяких парах виникне необхідність обговорити межі та подальші перспективи. Самотнім представникам цього знака може нагадати про себе людина з минулого. Не поспішайте повертатися до колишнього сценарію — спочатку з’ясуйте, чи справді змінилися обставини.

Скорпіон

Багато чого відбуватиметься поза увагою оточення. Вам захочеться розібратися у власних переживаннях, прихованих мотивах та ситуаціях, які вже давно не дають спокою. Може з’явитися інформація, яка змінить ваше ставлення до людини чи події. Добре завершувати старі справи та звільняти простір від непотрібних зв’язків. У спілкуванні краще уникати підозрілості та спроб контролювати кожен крок оточення.

Стрілець

Цей тиждень сприятиме зміцненню дружніх зв’язків, колективних проєктів та планів на майбутнє. Можлива несподівана зустріч або пропозиція, яка змусить змінити початковий план. Старий знайомий може знову з’явитися у вашому житті. У спільній роботі важливо заздалегідь розподілити обов’язки, щоб згодом не виникло взаємних претензій. Не обіцяйте більше, ніж реально зможете зробити.

Козоріг

На перший план вийдуть професійні питання, кар’єрні плани та стосунки з керівництвом. Може виникнути необхідність переглянути колишню стратегію або повернутися до проєкту, який було відкладено. Ваші дії помітять, тому особливо важливо стежити за тим, що і кому ви говорите. Конфлікт із керівництвом або колегою краще не переводити в особисту площину.

Водолій

З’явиться бажання розширити звичні межі та зайнятися чимось новим. Варто переглянути плани щодо навчання, подорожей, професійного розвитку та співпраці з людьми з інших міст чи країн. Деякі колишні переконання можуть змінитися після нового досвіду. Якщо виникне суперечка, не намагайтеся розв’язати її миттєво. Спочатку зберіть факти, а вже потім робіть висновки.

Риби

Особливу увагу слід приділити питанням спільних фінансів, зобов’язань та довіри. Можлива розмова про борги, значні витрати, спільний бюджет або матеріальну відповідальність. Не залишайте фінансові домовленості лише в усній формі, якщо йдеться про значні суми. У особистому житті цей тиждень допоможе з’ясувати, наскільки стосунки ґрунтуються на взаємності. Відверта розмова здатна зняти напруженість, яка довго накопичувалася.

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