Вагітна Тишкевич із чоловіком виїхала з Києва перед народженням первістка: де житиме родина

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич, яка разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, готується вперше стати мамою, тимчасово залишає Київ.

Подружжя розглядає Вінницю як місце, де вони проведуть зиму та де Катерина може народити первістка. Про своє рішення актори розповіли в Instagram. Тишкевич записала відео просто із залізничного вокзалу та пояснила, що через безпекову ситуацію їхній заздалегідь продуманий «план Б» стає дедалі актуальнішим.

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«Тривога батьків починається далеко до народження дитини. Ми прокинулися о четвертій ранку, від вибухів, від новин, що стріляють наші сусіди-терористи по містах, і від розуміння, що якщо так продовжиться, то ми можемо просто не доїхати на правий берег з нашого лівого у пологовий. Тому цей „план Б“ — народжувати у Вінниці та зимувати там — стає все більш реальним та актуальним. І ми приїхали на розвідку: переговорити з пологовими, подивитися варіант квартири», — розповіла акторка.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Дорога до вокзалу для майбутніх батьків також виявилася непростою. За словами Катерини, через погіршення безпекової ситуації у Києві вони витратили близько двох годин, аби дістатися до залізничного вокзалу в Києві. Уже під час поїздки до Вінниці потяг двічі евакуйовували, однак зрештою подружжя дісталося пункту призначення.

Чому Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк обрали Вінницю

Актори вже придивляються до місцевого пологового будинку та шукають квартиру, де зможуть пожити протягом холодного сезону. За словами Томусяка, головною перевагою Вінниці для них є зручне розташування.

Актор продовжує працювати та має гастрольний графік, тому для нього важливо мати можливість без зайвих складнощів виїжджати з міста на роботу. Саме тому подружжя не розглядало як основний варіант більш віддалені міста на заході України.

Не менш важливою для майбутніх батьків є можливість регулярно приїжджати до Києва. Вони планують і надалі спостерігатися у лікаря у столиці та проходити там щомісячні планові огляди під час вагітності й у майбутньому обстежувати новонародженого синочка.

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Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«З Вінниці потяги ходять щодня. І також в Київ можна добратися також, якщо якесь знімання. Це буде зручніше, ніж з дальніх якихось міст на Закарпатті. Тож перша причина — це логістика. Вона тут зручніше нам. З можливістю також, якщо нам щось потрібно вдома. Наприклад, ми хочемо дитину вести в клініці, яка знаходиться в Києві. І на планові огляди раз на місяць їздити саме туди. Дай Бог, щоб безпекова ситуація це дозволяла», — зазначила Катерина.

Окрім практичних причин, у виборі міста для подружжя є й особистий момент. Тишкевич розповіла, що Вінниця має для них особливе значення через духовне коло людей, із якими вони підтримують зв’язок.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«У нас є Садгуру, духовна родина, традиція. Ми розвиваємося з Валіком в індуїзмі, медитуємо, практикуємо йогу. І Вінниця — це такий осередок, де проживає дуже багато людей з нашої духовної родини. Тут всі ті, хто нас підтримують», — поділилася акторка.

За словами Катерини, вже під час нинішньої поїздки друзі допомогли їм із житлом. Подружжя зупинилося у квартирі знайомих, а паралельно переглядало помешкання, яке планує орендувати для зимівлі.

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«Навіть сьогодні ми ночували, ми не знімали готель. Наші друзі дозволили нам переночувати в їх квартирі. Ми приїхали вже на перегляд квартири, яку будемо далі винаймати. Тобто про нас подбали і знайшли для нас попереднє житло, можливо, в якому нас чекають з котиком і з Данеликом», — розповіла Тишкевич.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко також замислилася про можливий виїзд з Києва й емоційно звернулася до українців.

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