Дружина Брюса Вілліса, яка відселила його в окремий будинок, показала зірку й заговорила про діагноз

Брюс Вілліс і Емма Гемінг / © Associated Press

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Дружина Брюса Вілліса, британська модель та акторка Емма Гемінг-Вілліс, уперше за тривалий час публічно заговорила про стан чоловіка.

Вона показала свіже фото голлівудської зірки та розповіла, як його діагноз змінив її життя. Так, у фотоблогу Емма опублікувала кадр із відпочинку, на якому Брюс Вілліс позує у футболці, капелюсі та сонцезахисних окулярах. Свій допис вона присвятила Всесвітньому тижню обізнаності про фронтотемпоральну деменцію — захворювання, з яким живе актор.

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«Я не можу пережити Всесвітній тиждень обізнаності про фронтотемпоральну деменцію, не згадавши про Брюса. Саме він є рушійною силою моєї діяльності у цій сфері. Завдяки йому переді мною відкрилося стільки можливостей і дверей, і я й надалі проходитиму крізь них, продовжуючи цю справу», — написала Емма.

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Брюс Вілліс / © instagram.com/emmahemingwillis

Вона наголосила, що не хоче, аби діагноз чоловіка став лише трагічною сторінкою їхнього життя. Навпаки, Гемінг-Вілліс використовує власний досвід, щоб привертати увагу до людей із деменцією та підтримати їхні родини.

«Я не дозволю, щоб його діагноз був марним. Я знаю, як би він пишався, дізнавшись, що завдяки йому сім’ї, які живуть із фронтотемпоральною деменцією, іншими формами деменції, а також люди, які доглядають за близькими, отримують можливість бути почутими й побаченими», — зазначила вона.

Емма також підкреслила, що навіть на цьому складному етапі життя Брюс продовжує залишатися для неї людиною, якою вона пишається.

«На цьому новому етапі життя Брюс продовжує зміцнювати свою спадщину. Він був і назавжди залишиться, чорт забирай, легендою. І я неймовірно пишаюся тим, що є його дружиною», — емоційно завершила свій допис Гемінг-Вілліс.

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Брюс Вілліс і Емма Гемінг / © Associated Press

Що відомо про стан Брюса Вілліса і його хворобу

У березні 2022 року родина Брюса Вілліса повідомила про завершення його акторської кар'єри через проблеми зі здоров'ям. Спочатку стало відомо, що у нього діагностували афазію — розлад, який впливає на здатність людини говорити, розуміти мовлення, читати або писати.

У лютому 2023 року рідні актора повідомили, що його стан отримав точніший діагноз — фронтотемпоральна деменція. Це група захворювань, яка передусім уражає лобові та скроневі частки мозку й може впливати на мовлення, поведінку та когнітивні функції.

Брюс Вілліс і Емма Гемінг / © Associated Press

Відтоді родина Вілліса неодноразово просила громадськість поважати його приватність. Емма Гемінг-Вілліс водночас стала активно говорити про деменцію та підтримувати поінформованість про це захворювання.

Раніше повідомлялося, що через прогресування хвороби Брюс живе окремо від Емми та їхніх доньок. Так, Брюса переселили в окремий одноповерховий будинок неподалік від основного помешкання. Таке рішення, за словами Емми, було пов'язане передусім із потребою організувати для актора належний медичний догляд і зробити його життя комфортнішим.

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До слова, Брюс Вілліс та Емма Гемінг одружилися 2009 року. У подружжя дві доньки — Мейбл та Евелін. Від попереднього шлюбу з акторкою Демі Мур у Вілліса також є троє дорослих доньок — Румер, Скаут і Таллула. До речі, нещодавно Таллула Вілліс також показала нове фото з батьком під час візиту до нього додому.

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