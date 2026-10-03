ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
2 хв

Ці продукти допоможуть зменшити стрес і впоратися з тривогою

Деякі продукти містять поживні речовини, які сприяють зниженню рівня тривожності.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Чорниця

Чорниця / © pexels.com

Тривогу можна назвати природною реакцією організму на стрес. Але є певні продукти, які допоможуть зменшити її.

Про це пише OnlyMyHealth.

Включення цих продуктів, що знижують тривожність, до свого раціону може стати простим і природним способом підтримати психічне благополуччя. Хоча вони й не замінять професійне лікування, але можуть доповнити ваші зусилля у боротьбі з тривогою.

Лосось

Лосось багатий на жирні омега-3 кислоти, які відомі своєю здатністю підвищувати настрій і зменшувати запалення. Ці жирні кислоти можуть допомогти регулювати нейротрансмітери в мозку, сприяючи більш збалансованому настрою.

Чорниця

Чорниці багаті на антиоксиданти, особливо на флавоноїди, які покращують когнітивні функції та зменшують симптоми тривоги. Вони також допомагають у боротьбі з окислювальним стресом, який може бути причиною занепокоєння.

Йогурт

Йогурт є чудовим джерелом пробіотиків — корисних бактерій, що підтримують здоров’я кишківника. Нові дослідження показують тісний зв’язок між здоров’ям кишківника і психічним благополуччям. Здоровий кишківник може позитивно вплинути на функцію мозку і допомагати справлятися з тривогою.

Листова зелень

Листова зелень, така як шпинат, капуста і мангольд, багата на магній — мінерал, що допомагає регулювати гормони стресу і сприяє розслабленню. Вона також містить фолієву кислоту, яка відіграє роль у виробленні серотоніну — нейромедіатора, що впливає на настрій.

Ромашковий чай

Незважаючи на те, що ромашковий чай не є продуктом харчування, згідно з дослідженнями, його варто згадати через його потенційний заспокійливий ефект. Він містить сполуки, які можуть зв’язуватися з рецепторами головного мозку, допомагаючи зменшити занепокоєння і сприяти розслабленню.

Раніше ми писали про користь для здоров’я гарбузового насіння. Більше про це читайте у новині.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie