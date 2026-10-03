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- Здоров’я
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Ці продукти допоможуть зменшити стрес і впоратися з тривогою
Деякі продукти містять поживні речовини, які сприяють зниженню рівня тривожності.
Тривогу можна назвати природною реакцією організму на стрес. Але є певні продукти, які допоможуть зменшити її.
Про це пише OnlyMyHealth.
Включення цих продуктів, що знижують тривожність, до свого раціону може стати простим і природним способом підтримати психічне благополуччя. Хоча вони й не замінять професійне лікування, але можуть доповнити ваші зусилля у боротьбі з тривогою.
Лосось
Лосось багатий на жирні омега-3 кислоти, які відомі своєю здатністю підвищувати настрій і зменшувати запалення. Ці жирні кислоти можуть допомогти регулювати нейротрансмітери в мозку, сприяючи більш збалансованому настрою.
Чорниця
Чорниці багаті на антиоксиданти, особливо на флавоноїди, які покращують когнітивні функції та зменшують симптоми тривоги. Вони також допомагають у боротьбі з окислювальним стресом, який може бути причиною занепокоєння.
Йогурт
Йогурт є чудовим джерелом пробіотиків — корисних бактерій, що підтримують здоров’я кишківника. Нові дослідження показують тісний зв’язок між здоров’ям кишківника і психічним благополуччям. Здоровий кишківник може позитивно вплинути на функцію мозку і допомагати справлятися з тривогою.
Листова зелень
Листова зелень, така як шпинат, капуста і мангольд, багата на магній — мінерал, що допомагає регулювати гормони стресу і сприяє розслабленню. Вона також містить фолієву кислоту, яка відіграє роль у виробленні серотоніну — нейромедіатора, що впливає на настрій.
Ромашковий чай
Незважаючи на те, що ромашковий чай не є продуктом харчування, згідно з дослідженнями, його варто згадати через його потенційний заспокійливий ефект. Він містить сполуки, які можуть зв’язуватися з рецепторами головного мозку, допомагаючи зменшити занепокоєння і сприяти розслабленню.
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