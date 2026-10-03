Ці продукти допоможуть зменшити стрес і впоратися з тривогою

Чорниця / © pexels.com

Реклама

Тривогу можна назвати природною реакцією організму на стрес. Але є певні продукти, які допоможуть зменшити її.

Про це пише OnlyMyHealth.

Реклама

Включення цих продуктів, що знижують тривожність, до свого раціону може стати простим і природним способом підтримати психічне благополуччя. Хоча вони й не замінять професійне лікування, але можуть доповнити ваші зусилля у боротьбі з тривогою.

Реклама

Лосось

Лосось багатий на жирні омега-3 кислоти, які відомі своєю здатністю підвищувати настрій і зменшувати запалення. Ці жирні кислоти можуть допомогти регулювати нейротрансмітери в мозку, сприяючи більш збалансованому настрою.

Чорниця

Чорниці багаті на антиоксиданти, особливо на флавоноїди, які покращують когнітивні функції та зменшують симптоми тривоги. Вони також допомагають у боротьбі з окислювальним стресом, який може бути причиною занепокоєння.

Реклама

Йогурт

Йогурт є чудовим джерелом пробіотиків — корисних бактерій, що підтримують здоров’я кишківника. Нові дослідження показують тісний зв’язок між здоров’ям кишківника і психічним благополуччям. Здоровий кишківник може позитивно вплинути на функцію мозку і допомагати справлятися з тривогою.

Листова зелень

Листова зелень, така як шпинат, капуста і мангольд, багата на магній — мінерал, що допомагає регулювати гормони стресу і сприяє розслабленню. Вона також містить фолієву кислоту, яка відіграє роль у виробленні серотоніну — нейромедіатора, що впливає на настрій.

Реклама

Ромашковий чай

Незважаючи на те, що ромашковий чай не є продуктом харчування, згідно з дослідженнями, його варто згадати через його потенційний заспокійливий ефект. Він містить сполуки, які можуть зв’язуватися з рецепторами головного мозку, допомагаючи зменшити занепокоєння і сприяти розслабленню.

Раніше ми писали про користь для здоров’я гарбузового насіння. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів