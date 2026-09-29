Психологи назвали п’ять речей у вашій оселі, які можуть викликати панічні атаки та стрес

Які речі викликають стрес / © www.freepik.com/free-photo

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Ваш дім має бути місцем, де можна відпочити та відновитися, однак деякі звичні речі можуть непомітно підтримувати напруження. Дослідження, опубліковане у Frontiers in Psychology, за участю 8 886 людей показало, що характеристики домашнього середовища, зокрема шум, освітлення та відчуття безпеки, пов’язані з рівнем тривожності. Тому психологи радять звернути увагу не лише на власні думки та звички, а й на простір, у якому ви перебуваєте щодня.

Раніше ми писали про те, як відрізнити панічну атаку від тривоги.

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Безлад, який постійно нагадує про незавершені справи

Перший фактор — захаращений простір. Купи речей на столі, одязі на стільцях, папери та предмети, яким давно немає місця, створюють постійний потік візуальних стимулів.

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Дослідження UCLA також виявило зв’язок між сприйняттям домашнього безладу та показниками стресу. Окреме дослідження 2025 року в Journal of Environmental Psychology пов’язало більшу кількість безладу вдома з нижчим психологічним добробутом.

Не обов’язково влаштовувати генеральне прибирання. Почніть із поверхонь, які постійно потрапляють у поле зору.

Яскраве холодне світло та лампи, які не дають розслабитися

Надто яскраве освітлення ввечері може заважати організму переходити до стану відпочинку. Особливо це стосується холодного білого світла та постійно увімкнених ламп у спальні.

Дослідження домашнього середовища показують зв’язок між нічним освітленням і психологічним дистресом, а також якістю сну.

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Увечері краще використовувати локальні джерела м’якого світла, а спальню залишати максимально затемненою.

Постійний шум

Телевізор, гучна техніка, звуки з під’їзду або вулиці — навіть якщо ви до них звикли, вони можуть залишатися джерелом фонового напруження.

Систематичний огляд 2025 року показав, що шумове роздратування та порушення сну можуть бути важливими ланками між шумом удома та негативними наслідками для психічного здоров’я.

Тому хоча б одну кімнату варто зробити максимально тихою, особливо якщо це спальня.

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Робочий стіл або ноутбук у зоні відпочинку

Коли комп’ютер, документи та робочі матеріали постійно знаходяться перед очима, мозку складніше сприймати кімнату як місце відпочинку. Особливо це актуально для тих, хто працює вдома.

Якщо окремого кабінету немає, після завершення роботи хоча б прибирайте ноутбук, документи та інші робочі речі з поля зору.

Речі, які викликають неприємні спогади

Стара річ, подарунок від людини, з якою пов’язані негативні переживання, або предмет, який нагадує про складний період, може мати сильний емоційний ефект.

Тут не йдеться про те, що предмет сам по собі викликає панічну атаку. Важливіше те, які асоціації він викликає саме у вас. Якщо певна річ щоразу породжує роздратування, тривогу чи неприємні спогади, варто подумати, чи справді вона потрібна у вашій оселі.

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