Психологи назвали пять вещей в вашем доме, которые могут вызвать панические атаки и стресс

Какие вещи вызывают стресс / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Ваш дом должен быть местом, где можно отдохнуть и восстановиться, однако некоторые привычные вещи могут незаметно поддерживать напряжение. Исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, с участием 8886 человек показало, что характеристики домашней среды, в частности шум, освещение и ощущение безопасности, связаны с уровнем тревожности. Поэтому психологи советуют обратить внимание не только на собственные мысли и привычки, но и на пространство, в котором вы находитесь каждый день.

Раньше мы писали о том, как отличить паническую атаку от тревоги.

Реклама

Беспорядок, постоянно напоминающий о незавершенных делах

Первый фактор — захламленное пространство. Кучи вещей на столе, одежде на стульях, бумаги и предметы, которым давно нет места, создают постоянный поток визуальных стимулов.

Реклама

Исследование UCLA также выявило связь между восприятием домашнего беспорядка и показателями стресса. Отдельное исследование 2025 года в Journal of Environmental Psychology связало большее количество беспорядков дома с более низким психологическим благополучием.

Не обязательно устраивать генеральную уборку. Начните с поверхностей, постоянно попадающих в поле зрения.

Яркий холодный свет и лампы, которые не дают расслабиться

Слишком яркое освещение вечером может мешать организму переходить в состояние отдыха. Особенно это касается холодного белого света и постоянно включенных ламп в спальне.

Исследования домашней среды показывают связь между ночным освещением и психологическим дистрессом, а также качеством сна.

Реклама

Вечером лучше использовать локальные источники мягкого света, а спальню оставлять максимально затемненной.

Постоянный шум

Телевизор, громкая техника, звуки с подъезда или улицы даже если вы к ним привыкли, они могут оставаться источником фонового напряжения.

Систематический обзор 2025 года показал, что шумовое раздражение и нарушение сна могут быть важными звеньями между шумом дома и негативными последствиями для психического здоровья.

Поэтому хотя бы одну комнату следует сделать очень тихой, в особенности если это спальня.

Реклама

Рабочий стол или ноутбук в зоне отдыха

Когда компьютер, документы и рабочие материалы постоянно находятся перед глазами, мозг сложнее воспринимать комнату как место отдыха. Особенно это актуально для работающих на дому.

Если отдельного кабинета нет, после завершения работы хотя бы убирайте ноутбук, документы и другие рабочие вещи из виду.

Вещи, вызывающие неприятные воспоминания

Старая вещь, подарок от человека, с которым связаны негативные переживания, или предмет, напоминающий о сложном периоде, может иметь сильный эмоциональный эффект.

Здесь речь не идет о том, что предмет сам по себе вызывает паническую атаку. Важнее то, какие ассоциации он вызывает у вас. Если определенная вещь каждый раз порождает раздражение, тревогу или неприятные воспоминания, стоит подумать, действительно ли нужна эта вещь в вашем доме.

Новости партнеров

Новости партнеров