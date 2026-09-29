"Это тяжелое испытание": дочь Синди Кроуфорд после смерти брата исчезла из публичной жизни

Кая и Пресли Гербер / © Associated Press

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Модель и актриса Кая Гербер тяжело переживает смерть своего старшего брата Пресли, внезапно умершего в 27 лет.

После трагедии Кая Гербер решила на время отойти от публичной и профессиональной жизни. Модель отменила часть рабочих планов, а рядом с ней постоянно находятся родные, любимые и близкие друзья.

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Как пишет Daily Mail, смерть 27-летнего Пресли стала для Каи тяжелым ударом. По словам людей из близкого окружения семьи, девушка до сих пор пытается понять, что ее брата больше нет. Раньше она называла Пресли своим «лучшим другом».

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«Кая очень расстроена. Ей сложно поверить, что брата больше нет, она еще не до конца осознала реальность случившегося — это тяжелое испытание, что вполне понятно. Вся семья переживает за Каю. Они боятся, что она не справится с этим, но окружают ее надежные люди», — рассказал источник, близкий к семье модели.

В период траура Кая получает поддержку от родителей — Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Рядом с ней также бойфренд Льюис Пуллман и его отец, актер Билл Пуллман. Не забывают о модели и людях, которые знают ее еще со школьных лет. Как рассказали инсайдеры, друзья Каи из Малибу активно выходят с ней на связь и помогают пережить сложное время.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер с детьми / © Associated Press

Поддержку Кае выражают и ее звездные знакомые. Кендалл Дженнер поинтересовалась, как она себя чувствует, а ее мама Крис Дженнер прислала ей цветы.

До трагедии у модели был насыщен рабочий график. Однако после смерти брата она решила не торопиться с возвращением к профессиональным обязанностям и перенесла часть запланированных дел.

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«У Кайи был очень плотный график, но она отложила немало рабочих дел, чтобы справиться с этой ситуацией. Все отнеслись к этому с пониманием. Не знаю, когда она вернется к работе», — сообщил источник.

Напомним, Пресли Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет. Он был сыном супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Обстоятельства смерти Пресли устанавливают. По данным СМИ, среди возможных версий рассматривается передозировка, однако окончательные результаты токсикологической экспертизы еще не обнародованы.

В преддверии смерти Гербер находился в реабилитационном центре в Санта-Монике. Пока известно, что Пресли Гербера кремировали.

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