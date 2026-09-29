Хайди Клум в сияющем платье с откровенным декольте и высоким разрезом продефилировала на показе в Париже

Хайди Клум / © Getty Images

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Хайди Клум приняла участие в показе Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», который прошел в рамках Недели моды в Париже. Супермодель уверенно прошла по подиуму, улыбалась и позировала перед камерами.

Для шоу Хайди выбрала гламурное длинное черное платье, усыпанное мелкими кристаллами. Наряд имел длинные рукава, откровенное глубокое V-образное декольте и драпировку, которая красиво подчеркнула талию и бедра звезды.

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Хайди Клум / © Getty Images

Особенно пикантной деталью аутфита Клум стал высокий асимметричный разрез на юбке. При ходьбе он обнажал стройные ноги Хайди.

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Образ супермодели дополнили черные атласные туфли-лодочки на высоких каблуках и массивные кольца. У нее была красивая прическа с локонами и насыщенный макияж глаз.

Напомним, Хайди Клум в черном прозрачном платье произвела фурор на Миланской неделе моды.

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