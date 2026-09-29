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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Хайди Клум в сияющем платье с откровенным декольте и высоким разрезом продефилировала на показе в Париже

Немецкая супермодель продемонстрировала эффектный образ total black, который подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум приняла участие в показе Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», который прошел в рамках Недели моды в Париже. Супермодель уверенно прошла по подиуму, улыбалась и позировала перед камерами.

Для шоу Хайди выбрала гламурное длинное черное платье, усыпанное мелкими кристаллами. Наряд имел длинные рукава, откровенное глубокое V-образное декольте и драпировку, которая красиво подчеркнула талию и бедра звезды.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Особенно пикантной деталью аутфита Клум стал высокий асимметричный разрез на юбке. При ходьбе он обнажал стройные ноги Хайди.

Образ супермодели дополнили черные атласные туфли-лодочки на высоких каблуках и массивные кольца. У нее была красивая прическа с локонами и насыщенный макияж глаз.

Напомним, Хайди Клум в черном прозрачном платье произвела фурор на Миланской неделе моды.

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