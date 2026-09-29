В блестящем красном платье: 88-летняя Джейн Фонда произвела фурор эффектным появлением на подиуме в Париже

Джейн Фонда / © Getty Images

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Джейн Фонда стала одной из звезд показа Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Вместе с другими знаменитостями она вышла на подиум у Эйфелевой башни, демонстрируя уверенность и невероятную харизму.

Для шоу актриса выбрала эффектное красное платье, полностью расшитое блестками. Наряд имел приталенный силуэт, длинные рукава и юбку до щиколоток, которая подчеркнула стройную фигуру звезды. Платье также имело драпировку с узлом на груди и небольшой каплевидный вырез.

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Джейн Фонда / © Getty Images

Образ Фонда дополнили бордовыми лакированными туфлями в ретро-стиле с ремешком. Ее седые волосы были уложены в пышные упругие локоны, а в макияже акцент был сделан на глазах и яркой красной помаде.

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На подиуме Джейн улыбалась, игриво позировала и чувствовала себя чрезвычайно уверенно. В свои 88 лет актриса выглядит великолепно и в очередной раз доказывает, что элегантность, женственность и любовь к жизни не зависят от цифры в паспорте.

Напомним, в этот вечер на подиуме также появилась Ева Лонгория в комбинезоне с глубоким декольте.

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