США готовят встречу Украины и России в Абу-Даби о перемирии: когда она состоится — детали от The Atlantic

The Atlantic: США в октябре хотят организовать переговоры с Украиной и РФ — будет ли перемирие / © ТСН.ua

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Спецпредставители Трампа Уиткофф и Кушнер обсуждали с президентом Зеленским в Киеве ограниченное перемирие с последующим достижением более широкого мирного соглашения.

Об этом пишет журналист Саймон Шустер в статье The Atlantic.

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По информации Шустера, в последние недели украинские власти были поражены, услышав, как посланники Трампа используют мирные переговоры как средство продвижения деловых соглашений.

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Второй переговорщик добавил, что на данный момент посланцы Трампа не видят способа вести бизнес с Россией без предварительного достижения хотя бы частичного прекращения огня в Украине.

Журналист отмечает, что после прибытия в Киев Кушнер и Уиткофф несколько часов встречались с Зеленским и его командой переговорщиков. Двое из них позже рассказали ему, что переговоры сосредотачивались на разных способах достижения ограниченного прекращения огня, которое можно было бы расширить до более широкого мирного соглашения для поэтапного прекращения войны.

«Это то, что ими сейчас движет», — сказал один из переговорщиков об американцах. Второй переговорщик добавил: «Они (американцы — Ред.) верят в магию бизнеса. Они думают, что если они заключат эти деловые соглашения, россияне не вернутся к милитаризму после войны».

«Вся их позиция сейчас состоит в том, чтобы сократить масштабы конфликта любым способом и с любой стороны», — сказал один из переговорщиков Киева об американцах.

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По его словам, в октябре Кушнер и Уиткофф намерены организовать трехстороннюю встречу представителей США, России и Украины, скорее всего, в Абу-Даби (ОАЭ), для обсуждения ограниченного прекращения огня.

Соглашение обяжет каждую из сторон воздерживаться от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре, включая электростанции, НПЗ и аналогичные объекты.

По словам участников переговоров, отдельное соглашение при посредничестве Египта будет предусматривать, что Россия и Украина не будут наносить удары по грузовым судам друг друга в Черном море, особенно по тем, которые доставляют зерно на рынки Ближнего Востока и Африки.

Американцы стремятся как можно быстрее организовать встречу с участием Трампа, Путина и Зеленского. Независимо от места проведения и формата, Зеленский с удовольствием принял бы участие в таком саммите.

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«Он по-прежнему верит, что сможет посмотреть Путину в глаза и решить этот вопрос», — цитирует Шустер слова якобы «одного из ближайших помощников» Зеленского на условиях анонимности.

Путин еще не принял приглашение.

Учитывая это, бурная активность посланцев Трампа в последние недели многим участникам показалась пустой тратой времени.

Как выразился один из них: «Создается впечатление, что мы все просто кружим вокруг Путина, предлагая ему то одно, то другое — все, что только приходит в голову. Но он не двигается с места».

Напомним, по информации Reuters, спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев обсудил в Вашингтоне окончание войны в Украине.

Ранее в Foreign Policy назвали условия для завершения войны.

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