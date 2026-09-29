"Корвалол в водопровод" и час бессонницы: почему ночью в Киеве завыла сирена и к чему здесь "Киев мой"

Система оповещения

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В Киеве в ночь на 29 сентября произошел сбой в системе оповещения о воздушной тревоге. На Подоле сирена завывала час и не давала людям отдохнуть, как раз после атаки города по русской баллистике. Также в Сети сообщают о сбое на столичной Русановке.

Киевляне рассказывают об этом в социальных сетях. Даже в шутку предлагают добавлять к водопроводу корвалол, потому что сильно расстроены, а также в случае частых поломок громкоговорителей, заменить вой приятной или популярной мелодией.

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В Департаменте муниципальной безопасности ТСН.ua подтвердили, что произошел сбой.

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«В Подольском районе одна стойка из системы оповещения технически вышла из строя. Ее уже починили, все работает. Это аналоговая система, которая, к сожалению, может выходить из строя. Тем более при таком большом количестве точек использования сирен. К сожалению, таких нагрузок аналоговое оборудование не выдерживает. Та же проблема и на Русановке, стойки периодически выходят из строя и их приходится ремонтировать», — сообщили ТСН.ua в департаменте.

Там добавляют, что отдельная бригада Госспецсвязи занимается обслуживанием аналоговой системы оповещения граждан. Пока бригада доехала на Подол, прошло время, сирена там раздавалась час и мешала людям отдыхать с 2 до 3 часов ночи. Граждан это раздражало, учитывая пережитый удар русской баллистики.

«К сожалению, такое может случаться. Граждане должны относиться к таким неудобствам с пониманием», — говорят в департаменте.

Другие киевляне говорят, что из некоторых динамиков системы оповещения после отбоя тревоги почему-то звучит мелодия песни «Как тебя не любить, Киев мой».

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«Такая мелодия действительно звучит, но после того, как производятся испытания системы. Во время проверок могут запускаться мелодии. Это тоже технические настройки, которые сейчас происходят при модернизации системы оповещения, когда ставят новые точки по городу. Их нужно поставить еще больше 200 в Киеве. Каждую точку на стойке принимает специальная комиссия. Во время проверок могут включать систему оповещения, а люди слышать мелодию о Киеве — это тестовый файл, который автоматически запускается в случае проверки системы», — пояснили в департаменте.

Напомним, утром 29 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В результате удара зафиксировали попадание и падение обломков в двух районах столицы.

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