"Корвалол у водогін" та година безсоння: чому вночі у Києві завила сирена і до чого тут "Києве мій"

Система оповіщення

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У Києві у ніч на 29 вересня стався збій у системі оповіщення про повітряну тривогу. На Подолі сирена завивала годину і не давала людям відпочити, якраз після атаки міста російською балістикою. Також у Мережі повідомляють про збій на столичній Русанівці.

Кияни розповідають про це у соціальних мережах. Навіть жартома пропонують додавати до водогону корвалол, бо сильно знервовані, а також у разі частих поломок гучномовців, замінити виття приємною чи популярною мелодією.

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У Департаменті муніципальної безпеки ТСН.ua підтвердили, що стався збій.

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«У Подільському районі одна стійка з системи оповіщення технічно вийшла з ладу. Її вже полагодили, все працює. Це аналогова система, яка, на жаль, може виходити з ладу. Тим більше при такій великій кількості точок використання сирен. На жаль, таких навантажень аналогове обладнання не витримує. Та ж проблема трапилася і на Русанівці, стійки періодично виходять з ладу і їх доводиться ремонтувати», — повідомили ТСН.ua у департаменті.

Там додають, що окрема бригада Держспецзв’язку займається обслуговуванням аналогової системи оповіщення громадян. Поки бригада доїхала на Поділ, пройшов час, сирена там лунала годину і заважала людям відпочивати з 2 до 3 години ночі. Громадян це дратувало, враховуючи пережитий удар російської балістики.

«На жаль, таке може траплятися. Громадяни мають ставитися до таких незручностей з розумінням», — кажуть у департаменті.

Інші кияни навпаки кажуть, що з деяких динаміків системи оповіщення після відбою тривоги чомусь лунає мелодія пісні «Як тебе не любити, Києве мій».

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«Така мелодія дійсно звучить, але після того, як проводяться випробування системи. Під час перевірок можуть запускатися мелодії. Це теж технічні налаштування, які зараз відбуваються під час модернізації системи оповіщення, коли ставлять нові точки по місту. Їх потрібно поставити ще понад 200 у Києві. Кожну точку на стійці приймає спеціальна комісія. Тож під час перевірок можуть вмикати систему оповіщення, а люди чути мелодію про Київ — це тестовий файл, який автоматично запускається у випадку перевірки системи», — пояснили у департаменті.

Нагадаємо, вранці 29 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Унаслідок удару зафіксували влучання та падіння уламків у двох районах столиці.

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