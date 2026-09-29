"Це важке випробування": донька Сінді Кроуфорд після смерті брата зникла з публічного життя

Кая й Преслі Гербери / © Associated Press

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Модель та акторка Кая Гербер важко переживає смерть свого старшого брата Преслі, який раптово помер у 27 років.

Після трагедії Кая Гербер вирішила на певний час відійти від публічного та професійного життя. Модель скасувала частину робочих планів, а поруч із нею постійно перебувають рідні, коханий та близькі друзі.

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Як пише Daily Mail, смерть 27-річного Преслі стала для Каї важким ударом. За словами людей із близького оточення родини, дівчина досі намагається усвідомити, що її брата більше немає. Раніше вона називала Преслі своїм «найкращим другом».

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«Кая дуже засмучена. Їй складно повірити, що брата більше немає, вона ще не до кінця усвідомила реальність того, що сталося — це важке випробування, що цілком зрозуміло. Уся родина хвилюється за Каю. Вони бояться, що вона не впорається з цим, але її оточують надійні люди», — розповіло джерело, близьке до сім'ї моделі.

У період жалоби Кая отримує підтримку від батьків — Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера. Поруч із нею також її бойфренд Льюїс Пуллман та його батько, актор Білл Пуллман. Не забувають про модель і люди, які знають її ще зі шкільних років. Як розповіли інсайдери, друзі Каї з Малібу активно виходять із нею на зв'язок і допомагають пережити складний час.

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер з дітьми / © Associated Press

Підтримку Каї висловлюють і її зіркові знайомі. Зокрема, Кендалл Дженнер поцікавилася, як вона почувається, а її мама Кріс Дженнер надіслала їй квіти.

До трагедії у моделі був насичений робочий графік. Однак після смерті брата вона вирішила не поспішати з поверненням до професійних обов'язків і перенесла частину запланованих справ.

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«У Каї був дуже щільний графік, але вона відклала чимало робочих справ, щоб впоратися з цією ситуацією. Усі поставилися до цього з розумінням. Не знаю, коли вона повернеться до роботи», — повідомило джерело.

Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня у віці 27 років. Він був сином супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера. Обставини смерті Преслі наразі встановлюють. За даними ЗМІ, серед можливих версій розглядають передозування, однак остаточні результати токсикологічної експертизи ще не оприлюднено.

Напередодні смерті Гербер перебував у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці. Наразі відомо, що Преслі Гербера кремували.

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