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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Син Сінді Кроуфорд помер у 27 років: що сталося

Преслі Гербер, син легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, помер у віці 27 років, коли він перебував у реабілітаційному закладі.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд

Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд / © Associated Press

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Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд, помер у віці 27 років.

Про це повідомили в офісі медичного експерта округу Лос-Анджелес, пише видання Daily Star.

За даними медексперта округу Лос-Анджелес, це сталося 20 вересня, коли він перебував у реабілітаційному закладі.

Причину смерті Преслі Гербера поки не оприлюднили, а розтин ще не завершили.

Родина підтвердила смерть Преслі через заяву, передану TMZ близьким представником. Джерело, наближене до сім’ї Кроуфорд-Гербер, попросило поважати їхнє приватне життя: «Сім’я просить про приватність у цей дуже важкий і болісний час».

Що відомо про Преслі Гербера

Преслі був єдиним сином Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера та братом моделі Каї Гербер. Він публічно розповідав про проблеми з психічним здоров’ям, а також про вживання психоактивних речовин.

Преслі Гребер з батьками / © Associated Press

Преслі Гребер з батьками / © Associated Press

Преслі Гербер народився у 1999 році в Беверлі-Гіллз і, як і його мати, працював моделлю. Він почав кар’єру ще підлітком, співпрацював з IMG Models та виходив на подіум для Moschino і Dolce & Gabbana, а також знімався в рекламі Calvin Klein.

Нагадаємо, у червні супермодель Сінді Кроуфорд показала фото зі свого весілля на честь його 28-ї річниці. Зірка була заміжня двічі, і другий її шлюб виявився набагато міцнішим, ніж перший. 29 травня 1998 року американська зірка і одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд вийшла заміж за бізнесмена і колишнього манекенника Ренді Гербера.

Зазначимо, Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер вважаються однією з найміцніших пар серед знаменитостей. Вони познайомилися на початку 90-х, тоді модель ще була одружена з Річардом Гіром, а бізнесмен зустрічався з іншою жінкою. Тривалий час вони були просто друзями, а після розлучення Кроуфорд у 1995 році їхні стосунки переросли в романтичні. 1998 року Сінді та Ренді одружилися. Вони виховують двох дітей — 26-річного Преслі та 24-річну Каю, які пішли слідами мами та стали теж моделями.

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