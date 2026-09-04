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- Шоу-бізнес
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Сінді Кроуфорд зворушливо привітала доньку Каю з 25-річчям і показала її дитяче фото
Супермодель поділилася знімком із сімейного архіву.
60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд зворушливо привітала свою доньку Каю Гербер із 25-річчям. На честь дня народження супермодель поділилася архівним знімком доньки.
На фотографії Кая зображена в дитинстві, їй, найімовірніше, рік-півтора, а публікація Сінді стала нагадуванням про те, як швидко виросла її єдина донька.
«З 25-річчям, моя (вже не така й маленька) Кая♥️ Мудра не по роках і сповнена співчуття, доброти та любові. Спостерігати за тим, як ти виросла у прекрасну жінку, якою ти є сьогодні, — одне з найбільших благословень у моєму житті. Завжди тобою пишаюся!» — написала Кроуфорд під знімком.
Зараз Гербер сама є успішною моделлю та акторкою і багато в чому пішла слідами своєї знаменитої матері.
Зазначимо, Кая народилася 3 вересня 2001 року в родині Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера. Вона розпочала кар’єру моделі ще в юному віці, а в 2017 році вперше вийшла на подіум під час Тижня моди в Нью-Йорку. Пізніше Кая здобула популярність не лише у модній індустрії, а й як акторка. Нещодавно вона з’явилася в серіалі «Уламки» (The Shards), який вийшов у серпні 2026 року.
Нагадаємо, раніше Кая Гербер у білосніжному вбранні з оголеним животом від Prada з’явилася на заході в Берліні.