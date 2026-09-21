"Флеш" радить тікати з ТЦ під час тривог: експерт пояснив причину

Удар по ТЦ у Дніпрі

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Українці почали свідоміше ставитися до власної безпеки та швидше залишати торговельні центри й великі магазини під час оголошення повітряних тривог.

Про це повідомив фахівець у галузі радіотехнологій та радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов у Facebook.

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За його словами, позитивні зміни в поведінці відвідувачів помітні вже зараз, що свідчить про ефективність закликів не нехтувати правилами безпеки.

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«Бачу, з якою швидкістю люди покидають зараз торгові центри та великі магазини під час тривог, і радію, що мене почули», — зазначив експерт.

Водночас «Флеш» розповів, що його заклики до евакуації викликають невдоволення серед представників бізнесу. Лише місяць тому один із керівників великої роздрібної мережі висловив йому претензії щодо зниження фінансових показників.

«Буквально місяць тому мені дзвонив директор однієї з роздрібних торговельних мереж із докором: через ваші поради покидати магазини під час тривог у нас падає оборот…», — поділився Бескрестнов.

Попри тиск з боку торгівельних мереж, військовий експерт наголошує, що життя та здоров’я громадян є абсолютним пріоритетом, і закликав українців продовжувати дотримуватися заходів безпеки та берегти себе.

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Росія атакує ТЦ у мирних містах — останні новини

Нагадаємо, Росія все частіше б’є по ТЦ у великих містах. Так, надвечір, 19 вересня, ворог атакував Дніпро: вдарив по торговому центру. Сталася пожежа.

У ніч проти 21 вересня, РФ атакувала Запоріжжя: горіли торговельний центр і багатоповерхівки, є поранений.

Ворог діє за своєю звичною тактикою — б’є по бізнесу та підприємствах.

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