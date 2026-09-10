"Шахеди" літають, каса працює: працівниця "рознесла" ТРЦ Lavina Mall за роботу під час жовтих "тривог"

ТРЦ Lavina Mall працює під час «жовтих» тривог / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Нові правила роботи ТРЦ Lavina Mall у Києві під час «жовтої» повітряної тривоги спричинили хвилю обурення в Мережі. Співробітниця заявила про небезпеку для життя працівників та відсутність укриттів. Частина користувачів соцмереж засуджує пріоритет виторгу над безпекою персоналу, інші ж вказують на економічні труднощі та рішення самого конкретного бізнесу, а не всього ТРЦ.

Про це написала користувачка соцмережі Threads Вікторія Хиля, яка працює у Lavina Mall.

Реклама

Зміни в режимі роботи ТРЦ Lavina Mall під час повітряної тривоги

Хиля опублікувала скриншот повідомлення від ТРЦ Lavina Mall для партнерів про зміни у режимі роботи під час повітряної тривоги. Згідно з рішенням адміністрації, комплекс продовжить працювати під час оголошення жовтого рівня.

Реклама

«Повідомляємо, що відповідно до Постанови КМУ №1092 від 04.09.2026 адміністрацією ТРЦ «ЛАВИНА» прийнято рішення продовжувати роботу ТРЦ під час оголошення жовтого рівня повітряної тривоги «Дронова загроза» з 10.09.2026 о 05:00», — йдеться у зверненні Lavina Mall.

У ТРЦ зазначили, що для приєднання приміщень та острівців до нового режиму роботи партнерам необхідно оперативно надати заяву-підтвердження на електронну пошту, а також визначити відповідальну особу, яка координуватиме дії під час повітряної тривоги.

До моменту оформлення необхідних документів приміщення та острівці призупинятимуть роботу на період дії жовтого рівня. Водночас порядок дій під час оголошення червоного рівня повітряної тривоги залишається без змін.

Повідомлення від ТРЦ Lavina Mall / © Вікторія Хиля

Працівниця Lavina Mall закликала адміністрацію звернути увагу на безпеку працівників

Хиля закликала адміністрацію Lavina Mall звернути увагу на безпеку працівників під час повітряних тривог. Вона наголосила, що співробітники можуть опинитися в небезпечній ситуації.

Реклама

«Хочу підняти тему щодо Lavina Mall. Ми повинні продовжувати працювати під час вибухів і атак шахедів, коли навколо реальна небезпека? І найголовніше — де нам ховатися? Нормального укриття для працівників фактично немає», — йдеться у заяві авторки допису.

За словами Хилі, під час повітряної тривоги працівники фактично змушені залишатися на своїх робочих місцях, попри загрозу обстрілів. Вона звернулася до адміністрації із запитанням щодо відповідальності за безпеку персоналу.

«Невже треба, щоб хтось реально постраждав, перш ніж ви почнете думати головою? Робота не варта людського життя», — наголосила працівниця ТРЦ.

Вона також заявила, що під час вибухів пріоритетом для адміністрації, на її думку, залишається забезпечення роботи кас та отримання виторгу, а не безпека співробітників. Хиля назвала таку ситуацію неприпустимою.

Реклама

«Люди не повинні ризикувати життям заради того, щоб у вас не просіла каса. Гроші можна заробити, а життя назад не повернеш…» — резюмувала авторка повідомлення.

До свого допису вона також додала відео, на якому чутно звуки вибухів і видно, як налякані люди біжать біля, ймовірно, Lavina Mall.

Дата публікації 14:25, 10.09.26 Кількість переглядів 24 Працівниця Lavina Mall показала наслідки рішення ТРЦ працювати під час «жовтих» тривог

Реакція Мережі на роботу ТРЦ Lavina Mall під час «жовтої» тривоги

У Мережі розгорілася дискусія через роботу ТРЦ Lavina Mall під час жовтої тривоги, яка розділила користувачів на два табори.

Частина дописувачів обурена тим, що бізнес змушує працівників ризикувати життям заради прибутку та не забезпечує належних укриттів, нагадуючи про небезпеку ударів дронів та попередні трагедії біля інших ТЦ.

Інші ж зазначають, що ситуація регулюється не правилами ТРЦ, а рішеннями керівництва конкретного бізнесу, магазину. Дехто перекладає частину відповідальності за безпеку на самих працівників, які обирають погоджуватися на такі умови праці.

Також звучать думки про економічний складник: невеликі магазини під час тривалої зупинки роботи не мають змоги виплачувати зарплату, оскільки бізнес орієнтований на прибуток.

«Якби мене змусили працювати в ТЦ під час тривоги, я б звільнився в той же день», — написав користувач vitaliy.kopach.

«Бережіть себе! Ніяка робота не варта життя «, — написала користувачка 88_m.i.l.a.

«Колись працювала в ТЦ, і жоден ТЦ зовсім не про людей, там головне — щоб гроші капали. А потім просто всі виставлять сумні постики, типу як шкода, що люди загинули, і можливо (але не точно), після цього щось зроблять. Хоча вже не вперше прилітає біля/у ТЦ, тому схоже нікому нічого не треба, бо у жодному ТЦ немає відповідного укриття», — написала користувачка angelina_syabro.

« Це не тільки у вас, а і в інших ТРЦ. Сьогодні біля «Республіки» прилетіло, ми ще були біля епіцентру подій, осколки полетіли. Кожен день над нами збивають, і всім пофіг, працюйте», — написала користувачка albinka_digtiar.

«Ми в „Епіцентрі“ працювали в тривогу, поки не прилетів „Шахед“. Добре, що всі залишилися живі! Але після цього ніяке керівництво на нас вплинути не могло, починалась тривога — ми йшли в укриття в тупу! І бумагу ми також підписали, що на випадок чого, ми самі несемо відповідальність за власне життя», — поділилась користувачка vladimirovna_____ua.

«Це дурість. Жовтий рівень загрози не означає, що ситуація повністю безпечна. Скільки вже влучань було дронами. Взагалі не розумію сенсу розділення загрози по кольорах», — написала користувачка httpwestt.

«Ви розумієте, що це Кабінет міністрів визнав цей закон, ТРЦ просто вас про це сповістили, а далі вже залежить від нашого керівництва . Якщо воно у вас адекватне, то дозволить не працювати. Те, що в «Лавіні» за 5 років війни не було зроблено укриття — тут так, питання, чого до цього всім державним установам було все одно», — написав користувач vechno_na_pozetive.

«Навіщо ви погоджуєтесь на такі умови праці і ниєте? Яку відповідальність несе адміністрація? Ваш роботодавець хоче працювати, заробляти, вам про це повідомили, ви з цим погодились», — написав користувач winchessster.

«А хіба власники бізнесу зобов’язані відповідати до цього „відповідного рішення“? Бо деякі ТРЦ та ТЦ пишуть, що ок, вони пускатимуть, але приймає рішення сам магазин (тобто, умовно „Айкос“ магазин працює, а „Книголенд“ — ні)», — написала користувачка lisabrvk.

«Ви згодні йти в укриття, якщо вам не будуть оплачувати за це робочі години? Звісно, безпека важлива. Але якщо поглянути на це з точки зору роботодавця, то з чого, наприклад, маленький зоомагазин в ТЦ, має заплатити ЗП працівнику за день, якщо весь день тривога і магазин не працює? » — написала користувачка ludmila_pashkovskaya.

«Це нова реальність, працювати доведеться тепер під дронами — подобається це чи ні. Ну або звільнятися і працювати віддалено на іншій роботі. Бізнес — це не про людські життя, це про прибуток. Якщо його нема, то і сенсу в бізнесі нема, а як нема сенсу — нема робочих місць», — написав користувач ciber_boar.

Нагадаємо, від 10 вересня в Києві діють жовтий (дронова загроза) та червоний (ракетна загроза) рівні повітряної тривоги через погіршення безпекової ситуації. За рішенням Ради оборони столиці, під час «жовтої» тривоги бізнес працюватиме за правилами уряду, ЦНАПи та соцслужби надаватимуть сервіси, а заклади освіти й медицини функціонуватимуть за чинними протоколами безпеки.

Новини партнерів