"Шахеды" летают, касса работает: работница "разнесла" ТРЦ Lavina Mall за работу во время желтых "тревог"

ТРЦ Lavina Mall работает во время «желтых» тревог

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Новые правила работы ТРЦ Lavina Mall в Киеве во время «желтой» воздушной тревоги повлекли за собой волну возмущения в Сети. Сотрудница заявила об опасности для жизни работников и отсутствии укрытий. Часть пользователей соцсетей осуждает приоритет выручки над безопасностью персонала, а другие указывают на экономические трудности и решение самого конкретного бизнеса, а не всего ТРЦ.

Об этом написала пользовательница соцсети Threads Виктория Хиля, работающая в Lavina Mall.

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Изменения в режиме работы ТРЦ Lavina Mall во время воздушной тревоги

Хиля опубликовала скриншот сообщения от ТРЦ Lavina Mall для партнеров об изменениях в режиме работы во время воздушной тревоги. Согласно решению администрации, комплекс продолжит работу во время объявления желтого уровня.

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«Сообщаем, что в соответствии с Постановлением КМУ №1092 от 04.09.2026 администрацией ТРЦ «ЛАВИНА» принято решение продолжать работу ТРЦ во время объявления желтого уровня воздушной тревоги «Дроновая угроза» с 10.09.2026 в 05:00», — говорится в обращении Lavina Mall.

В ТРЦ отметили, что для присоединения помещений и островков к новому режиму работы партнерам необходимо оперативно предоставить заявление-подтверждение на электронную почту, а также определить ответственное лицо, координирующее действия во время воздушной тревоги.

До момента оформления необходимых документов помещения и островки будут приостанавливать работу на период действия желтого уровня. В то же время, порядок действий во время объявления красного уровня воздушной тревоги остается без изменений.

Сообщение от ТРЦ Lavina Mall

Сотрудница Lavina Mall призвала администрацию обратить внимание на безопасность работников

Хиля призвала администрацию Lavina Mall обратить внимание на безопасность работников во время воздушных тревог. Она подчеркнула, что сотрудники могут оказаться в опасной ситуации.

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«Хочу поднять тему по Lavina Mall. Мы должны продолжать работать при взрывах и атаках шахедов, когда вокруг реальная опасность? И самое главное — где нам прятаться? Нормального укрытия для работников фактически нет», — говорится в заявлении автора сообщения.

По словам Хили, во время воздушной тревоги работники фактически вынуждены оставаться на своих рабочих местах, несмотря на угрозу обстрелов. Она обратилась к администрации с вопросом об ответственности за безопасность персонала.

«Неужели нужно, чтобы кто-то реально пострадал, прежде чем вы начнете думать головой? Работа не стоит человеческой жизни», — подчеркнула работница ТРЦ.

Она также заявила, что при взрывах приоритетом для администрации, по ее мнению, остается обеспечение работы касс и получение выручки, а не безопасность сотрудников. Хиля назвала такую ситуацию недопустимой.

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«Люди не должны рисковать жизнью ради того, чтобы у вас не просела касса. Деньги можно заработать, а жизнь назад не вернешь…» — резюмировала автор сообщения.

К своему сообщению она также добавила видео, на котором слышны звуки взрывов и видно, как испуганные люди бегут возле, вероятно, Lavina Mall.

Дата публикации 14:25, 10.09.26 Количество просмотров 24 Сотрудница Lavina Mall показала последствия решения ТРЦ работать во время «желтых» тревог

Реакция Сети на работу ТРЦ Lavina Mall во время «желтой» тревоги

В Сети разгорелась дискуссия из-за работы ТРЦ Lavina Mall во время «желтой» тревоги, разделившая пользователей на два лагеря.

Часть авторов возмущена тем, что бизнес заставляет работников рисковать жизнью ради прибыли и не обеспечивает надлежащих укрытий, напоминая об опасности ударов дронов и предыдущих трагедиях возле других ТЦ.

Другие отмечают, что ситуация регулируется не правилами ТРЦ, а решениями руководства конкретного бизнеса, магазина. Некоторые переводят часть ответственности за безопасность на самих работников, которые выбирают соглашаться на такие условия труда.

Также звучат мнения об экономической составляющей: небольшие магазины при длительной остановке работы не могут выплачивать зарплату, поскольку бизнес ориентирован на прибыль.

«Если бы меня заставили работать в ТЦ во время тревоги, я бы уволился в тот же день», — написал пользователь vitaliy.kopach.

«Берегите себя! Никакая работа не стоит жизни «, — написала пользовательница 88_m.ila

«Когда-то работала в ТЦ, и ни один ТЦ вовсе не о людях, там главное — чтобы деньги капали. А потом просто все выставят печальные постики, типа как жаль, что люди погибли, и возможно (но не точно), после этого что-нибудь сделают. Хотя уже не впервые прилетает возле ТЦ, поэтому похоже никому ничего не надо, потому что ни в одном ТЦ нет соответствующего укрытия», — написала пользовательница angelina_syabro.

« Это не только у вас, но и у других ТРЦ. Сегодня возле «Республики» прилетело, мы еще были у эпицентра событий, осколки полетели. Каждый день над нами сбивают, и всем пофиг, работайте», — написала пользовательница albinka_digtiar.

«Мы в „Эпицентре“ работали в тревогу, пока не прилетел „Шахед“. Хорошо, что все остались в живых! Но после этого никакое руководство на нас повлиять не могло, начиналась тревога — мы шли в укрытие в тупую! И бумагу мы также подписали, что в случае чего мы сами несем ответственность за собственную жизнь», — поделилась пользователь vladimirovna_____ua.

«Это глупость. Желтый уровень угрозы не означает, что ситуация полностью безопасна. Сколько попаданий было дронами. Вообще не понимаю смысл разделения угрозы по цвету», — написала пользовательница httpwestt.

«Вы понимаете, что это Кабинет министров признал этот закон, ТРЦ просто вас об этом известили, а дальше уже зависит от нашего руководства . Если оно у вас адекватное, то позволит не работать. То, что в «Лавине» за 5 лет войны не было сделано укрытие — здесь да, вопрос, почему до этого всем государственным учреждениям было все равно», — написал пользователь vechno_na_pozetive.

«Зачем вы соглашаетесь на такие условия труда и ноете? Какую ответственность несет администрация? Ваш работодатель хочет работать, зарабатывать, вам об этом сообщили, вы согласились с этим», — написал пользователь winchessster.

«А разве владельцы бизнеса обязаны отвечать на это „соответствующее решение“? Потому что некоторые ТРЦ и ТЦ пишут, что ок, они будут пускать, но принимает решение сам магазин (т.е. условно „Айкос“ магазин работает, а „Книголенд“ — нет)», — написала пользовательница lisabrvk.

«Вы согласны уходить в укрытие, если вам не будут оплачивать за это рабочие часы? Конечно, безопасность важна. Но если взглянуть на это с точки зрения работодателя, то с чего, к примеру, маленький зоомагазин в ТЦ, должен заплатить ЗП работнику за день, если весь день тревога и магазин не работает? » — написала пользовательница ludmila_pashkovskaya.

«Это новая реальность, работать придется теперь под дронами — нравится это или нет. Ну или увольняться и работать удаленно на другой работе. Бизнес — это не человеческие жизни, это прибыль. Если ее нет, то и смысла в бизнесе нет, а нет смысла — нет рабочих мест», — написал пользователь ciber_boar.

Напомним, с 10 сентября в Киеве действуют желтый (дроновая угроза) и красный (ракетная угроза) уровни воздушной тревоги из-за ухудшения ситуации с безопасностью. По решению Совета обороны столицы, во время «желтой» тревоги бизнес будет работать по правилам правительства, ЦПАУ и соцслужбы будут предоставлять сервисы, а учебные заведения и заведения медицины будут функционировать по действующим протоколам безопасности.

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