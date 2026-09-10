Метро в Киеве заработало во время "желтой" тревоги: как это происходит

Метро в Киеве

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Сегодня киевский метрополитен уже в постоянном режиме будет перевозить пассажиров «зеленой» веткой во время дроновых опасностей. Накануне в столичной подземке было проведено тестирование нового графика движения.

Во время «желтого» уровня тревоги, то есть опасности дронов, поезда курсируют через Южный мост. Новый алгоритм работы подземки должен выгрузить очереди на наземный транспорт.

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Накануне вечером во время воздушной тревоги — на остановках у станции метро «Зверинецкая» (это «зеленая» ветка), в отличие от предыдущих дней — толпы из желающих перебраться на Левый берег уже не было. И, по словам пассажиров, они впервые за несколько недель почувствовали облегчение и без давки смогли добраться домой.

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Отныне также весь общественный транспорт в столице будет курсировать в среднем на час дольше из-за сокращения комендантской. К тому же, заработают 4 временных ночных автобусных маршрута от Центрального железнодорожного вокзала. Они будут возить пассажиров во время комендантского часа в жилые массивы столицы.

А вот на «красной» ветке метро — во время тревоги — ограничения остаются. Столичные власти запустили дополнительные автобусы, которые дублируют наземный маршрут Святошинско-Броварской линии метро.

И что сейчас происходит на Левом берегу столицы, жители которого пытаются добраться на работу на Правый берег, рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная. Туда она добралась во время тревог — и машиной, а сможет ли без проблем вернуться.

Что происходит на станциях метро в Киеве

По ее словам, во время «желтой» тревоги, которая длилась в Киеве с 8:19, поезда метро на красной ветке не работают. Поэтому пассажиры вынуждены ждать автобусы, которые должны заменить подземку.

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«Сейчас стоят люди, ожидающие автобуса. Часть этих людей предыдущий автобус пропустила просто потому, что не смогла туда влезть. Там было очень много людей», — рассказала корреспондентка ТСН.

Она отметила, что ждать предыдущего автобуса пришлось около 15 минут, однако после его отправления пассажиры снова остались ждать следующего. По мнению Натальи Нагорной, ситуация существенно отличается от интервалов движения метро, когда через несколько минут пассажиров могут перевозить сразу несколько вагонов.

«Давайте представим интервал движения метро, когда это буквально несколько минут и несколько вагонов, которые могут загрузить пассажиров на этой станции метро. И сейчас мы уже ждем. Где-то в 9 был предварительный автобус и сейчас до сих пор нет. Люди только скапливаются», — сказала журналистка.

По ее словам, пассажиры пытались попасть в автобусы, однако из-за большого количества людей некоторым приходилось выходить. Внутри не хватало места, было сложно дышать, а дверь не могла нормально закрыться.

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«Некоторые даже выходили, потому что там не было места, потому что нечем было дышать, потому что нельзя было закрыть дверь. Поэтому ситуация действительно сложная», — отметила корреспондентка.

Она также обратила внимание на пробку на выезде из Броваров, из-за которой люди вынуждены дольше ждать транспорта. По словам Натальи Нагорной, утром по этому направлению едет много людей из пригорода.

«Честно не знаю, чем безопаснее переезжать забитым автобусом в пробке. А здесь сейчас есть пробка, как традиционно утром в Киеве на выезде из Броваров, потому что очень много людей из пригорода и есть пробка, люди вынуждены ждать. Конечно, много возмущения просто потому, что люди не могут ничего запланировать. Этих автобусов так вот, как чувствуется здесь, ну явно недостаточно», — рассказала она.

Она планирует проверить, как во время «желтой» тревоги работает зеленая ветка метро, которая должна перевозить пассажиров через Южный мост.

«Сейчас планируем переехать на зеленую ветку, также посмотреть, что там происходит. Потому что сейчас метро должно ходить, потому что тревога напомню желтая», — говорит корреспондентка.

По ее словам, на красной ветке уже сейчас ощущается потребность в большем количестве транспорта. Кроме того, возникла проблема с маршрутом одного из автобусов, который должен был ехать на станцию метро «Дворец спорта», но фактически следует только к «Арсенальной».

«И плюс автобус, который едет от метро и до „Арсенальной“, хотя на самом деле должен был ехать во „Дворец спорта“. И на автобусе было написано, что он едет на станцию метро „Дворец спорта“. Водитель сообщил, что он едет только в Арсенальную. Я так понимаю, сократили этот маршрут», — сказала Наталья Нагорная.

Она добавила, что поэтому пассажирам приходится перемещаться между двумя остановками в ожидании транспорта.

«А остановка маршруток дальше. Поэтому люди постоянно вынуждены бегать между двумя остановками, надеясь попасть хоть в какой-то транспорт. Конечно, сентябрь такой сложный месяц для транспорта и движения людей», — говорит корреспондентка.

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