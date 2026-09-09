Враг ударил по телеканалу "Мы— Украина", когда тот был в прямом эфире марафона (видео)

Враг ударил по телеканалу «Мы— Украина

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Шесть раненых и только чудом обошлось без погибших. Возвращаемся к теме атаки россиян офиса наших коллег по телеканалу «Мы-Украина». Они как раз были в прямом эфире марафона «Едині новини».

Вот момент попадания — это кадры камер видеонаблюдения, которые предоставили нам коллеги. И это уже вторая атака по зданию компании. Меньше месяца назад офис «Мы-Украина» пострадал от сильной взрывной волны. Тогда обошлось без пострадавших.

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Какие разрушения испытали сегодня и как чувствуют себя наши коллеги — расскажет корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

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Выбитые стекла. Разбитые двери, стены и лестничные клетки. Так сейчас выглядит помещение телеканала «Мы-Украина».

Сотрудники рассказывают: все произошло около полудня. И они не сразу поняли, что это был прямой прилет Шахеда. Коллеги именно говорили в марафон Единые новости.

Враг ударил по телеканалу «Мы— Украина»

В результате атаки шесть человек пострадали. Им предоставили необходимую медицинскую помощь

Удар пришелся в частности на ньюзрум и другие рабочие кабинеты наших коллег. Здесь вместо окон — огромные дыры. И то, что никто не погиб, называют чудом. Всех сотрудников сразу же из здания эвакуировали

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И, кстати, уже не первый удар по телеканалу. Наши коллеги заверили: вещание они обязательно возобновят.

На обстрел сразу же отреагировал президент Владимир Зеленский. Он назвал это новой страницей российской дегенерации и призвал международное сообщество адекватно отредактировать

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: УЖАС! ВРАГ УДАРИЛ ПО ТЕЛЕКАНАЛУ «МЫ — УКРАИНА», когда ТОТ БЫЛ в ПРЯМОМ ЭФИРЕ МАРАФОНА

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