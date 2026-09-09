Минус 25 градусов, без света и воды: как Троещина готовится к самой тяжелой зиме

как Троещина готовится к самой тяжелой зиме

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Плюс семь градусов в квартирах. В такой стуже около трехсот тысяч человек в прошлом году выживали на киевской Троещине. Не повторится ли коллапс в этом году? Мы провели коммунальную инспекцию самым уязвимым районом Киева. И выяснили, что жители, не дожидаясь чуда, кое-где взяли подготовку к зиме в свои руки.

Более того, готовы делиться опытом. Чем коммунальным активистам помогло государство и город в спецпроекте ведущей ТСН Наталии Островской «Энерго-независимые».

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Как Троещина готовится к зиме

Все можно прожить легче, если подшутить. Блогерша Анна Барсовна, которую называют «королева» и «харизма» Троещины вспоминает, что помогало не сломаться прошлой зимой без света, без отопления при минусовой температуре. Инструкции по выживанию были следующие:

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«При полном блекауте, чтобы не умереть от голода, надо делать нормальные запасы — вот здесь запасы на подбородке — на животе запасы»

«У нас был взаимообмен энергии и любви. Нет света, снимаю видео, нет тепла, пожалуйста, нет тепла. Выпал снег — мы топчем снег», — говорит блоггер Анна Барсовна.

Анетта вместе с маленькой дочкой и сыном, как и другие двести тысяч жителей массива Троещина, три дня жили без света, тепла и воды. Ужаснее всего, что на улице были рекордные минус 25 градусов. Пока энергетики возвращали свет, тепло и воду в дома, ГСЧС развернули палатки, куда люди приходили погреться, выпить чаю и зарядить гаджеты. Некий пункт несокрушимости обустроила у себя дома Барсовна:

«Мы поставили себе инвертор, перед этим было экофло дорого, потом поставили инвертор, потому что не хватало».

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На моральной энергии долго не продержишься, — говорит блоггер, поэтому этим летом соседями скинулись на утепление труб в многоэтажке:

«Мы начали трубы в доме утеплили хотя у нас не ОСМД, а ЖЭК, но мы самостоятельно что-то немножко делаем».

Хотели бы сделать больше, но в доме не создали ОСМД. Предлагаю Анетте поехать в многоэтажку на Троещине, где есть ОСМД и посмотреть, как готовятся к сложной зиме.

Мы на улице Лисковской. В глаза сразу бросается ухоженный дворик и свежее утепление панели. Мужчина с кофе — это Максим Петренко.

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«Мы приехали от моего дома, где ЖЭК. Это такая космическая структура, секретная нельзя достучаться, короткие пути туда или длинные.

Самое главное найти человека в доме, которому будет небезразличен дом. Может, есть человек, который занимается зелеными насаждениями, знает дорожки в ЖЭК», — говорит он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: -25°C, БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ! Как Троещина готовится к самой тяжелой зиме

Максим — председатель правления ОСМД по двум адресам. Говорит, с семьей зимой тоже замерзал на Троещине, более того, в его высотку попал «Шахед». Дом восстанавливают. Об энергоэффективности этого же дома — на Лысковской — начали думать, когда это не было трендом — в 2018 году. За это время установили тепловой пункт, позволяющий экономить на отоплении, заменили трубопроводы отопления и утеплили их, а этим летом завершили утепление фасада.

«У нас в определенные моменты в квартире было плюс семь. Люди, проживающие с утепленной стороны прошлой зимой, говорили, что у них было плюс 15. То есть утепление в этом вопросе помогает. Ожидаем, что жители в условиях обстрелов могут проще пережить это ненастье», — рассказывает он.

Также идет ремонт крыши, после этого здесь планируют установить солнечную электростанцию.

Подготовка многоэтажки к зиме — дело дорогостоящее. Около 17 миллионов гривен на утепление фасада и ремонт крыши. Деньги на этот дом удалось получить по программе энергоэффективности — 70/30. 70% от суммы платит КГГА, а 30% ОСМД. Этой же программой воспользовались и жители многоэтажки на улице Черновола. В 2025 году на крыше они установили солнечную станцию.

«Приняли решение, что взнос будет с каждого квадратного метра 112 гривен. СКЛ — это ориентировочно на квартиру от 10 до 17 тысяч грн. Через несколько месяцев нужно было внести вклад», — рассказывает мужчина.

В подготовке к этой зиме не остановились и снова по программе 70 на 30 — заменили трубы и добавили к солнечной станции три аккумулятора.

Как распространить этот опыт, как сделать так, чтобы энергоэффективных домов в Украине стало больше? Самое главное — создайте ОСМД.

Все программы: национального и городского уровня действуют только в сотрудничестве с объединением совладельцев дома, — рассказывает Татьяна Бойко, соучредительница и координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети «ОПОРА»:

«Самыми успешными были люди восточной страны, это города довольно бедные, но у людей была надежда на самих себя, там была большая самоорганизация, сейчас это города, которые дают средства и средства важные в подготовке к зиме».

Следовательно, стоит запомнить, что в Украине действуют городские и государственные программы:

Конкурс энергоэффективных мероприятий 70/30;

Софинансирование капитальных ремонтов;

Денежная помощь вновь ОСМД; (от 1 до 3,5 млн грн)

Возмещение стоимости приобретенных независимых источников питания;

Льготные ссуды или кредит.

Государственные программы:

Фонда энергоэффективности

В частности, «Энергодом»,

«Гриндим»,

«Восстанови Дом»;

Кредит 5-7-9;

Кредит «Фонда декарбонизации» (от 2 до 9% годовых)

Светдом (выделение от 100 до 300 тыс. в зависимости от этажности/количества подъездов)

А также Постановление Кабмина №353 (100% финансирование на генератор, инвертор + АКБ)

«Королева Троещины» обменялась телефонами с главой ОСМД Петренко. Тот говорит, чтобы только создать ОСМД нужно не менее трех месяцев. Сделать энергоэффективным дом Аннеты к зиме уже не никак не успеть, но все начинается с первого шага и безразличия людей.

Главный секрет энергоэффективности не только в деньгах, но и в желании разобраться, как это работает.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: -25°C, БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ! Как Троещина готовится к самой тяжелой зиме

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