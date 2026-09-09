Дарья Петрожицкая раскрыла свой самый большой вес и почему не может похудеть: "Есть вопросы со здоровьем"

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

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Украинская актриса Дарья Петрожицкая откровенно заговорила о своем весе и почему не может его поддерживать.

Артистка на проекте «Наодинці з Гламуром» предполагает, что именно сейчас находится в максимальном весе. Знаменитость похудеет, но килограммы возвращаются. Актриса честно признается, что не может легко поддерживать стабильный вес, поскольку у нее есть определенные проблемы со здоровьем, а именно с гормонами.

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«Максимальный вес я не скажу, мне кажется, сейчас у меня максимальный вес. Возможно, я сейчас немного похудела. К сожалению, я не могу поддерживать фигуру так легко, как это делают все, потому что у меня есть вопросы со здоровьем. Девушки, у которые есть вопросы с гормонами, они поймут, почему этот вес колеблется. Я даже уже привыкла, что это длится долго», — говорит актриса Анне Севастьяновой.

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Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

Дарья Петрожицкая также признается, что колебания ее веса не зависят от питания или спорта. У артистки проблемы с гормонами, поэтому килограммы то увеличиваются, то уменьшаются. Особенно это становится ощутимо с возрастом. Однако сама же актриса к этому привыкла, как и к комментариям о ее внешнем виде. Самое главное, что она знает, что именно происходит с ее организмом.

«Я даже привыкла к комментариям, вроде что-то она поправилась. Я знаю, почему я поправилась, знаю, почему через месяц снова похудела. Это туда-сюда колебания, которые от меня не зависят, чтобы я не ела. У девушек это нормальная история, к сожалению. Мы должны быть к этому готовы, что когда у нас проблемы с гормонами, то у нас вес скачет туда-сюда. Чем старше мы становимся, тем больше это видно», — поделилась артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Інтерв’ю ДАР’Ї ПЕТРОЖИЦЬКОЇ: наречений у Німеччині, критика фігури та «ПАПІК»

Напомним, недавно Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о сложном периоде в отношениях с женихом. Парочка уже длительное время встречается на расстоянии.

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