История любви Блейк Лайвли и Райана Рельнольдса: роман с дружбы, свадьба со скандалом и слухи о разводе

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

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Голливудские актрисы Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс уже 14 лет живут в счастливом браке.

Однако их романтическая история начиналась не с внезапной искры, а с дружбы, переросшей в любовь. Когда же они сделали шаг на встречу друг другу, то роман быстро перерос в серьезные отношения, прочностью которых можно только позавидовать.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс начали встречаться, из-за чего их свадьба обернулась скандалом, почему говорили о разводе пары и что между ними происходит сейчас.

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Знакомство на съемках фильма «Зеленый фонарь» и начало дружбы

Судьба свела парочку в 2010 году. Влюбленные познакомились благодаря работе. Они были утверждены на главные роли в фильме «Зеленый фонарь», где играли любовников. Однако если же на экранах между ними была страсть, то в реальной жизни до этого было еще далеко. Дело в том, что Блейк Лайвли на тот момент находилась в отношениях с актером Пенном Беджли. Райан Рейнольдс вообще был женат на звезде Голливуда Скарлетт Йоханссон.

Так что между актерами сначала завязалась только просто дружба. Они даже с теплотой вспоминают тот период. Много смеха, взаимные подколы, совместные развлечения, приятное общение на разные темы, и это все без романтического подтекста или скрытых мотивов. Однако спустя год все кардинально изменилось.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / © Associated Press

Двойное свидание, на котором между Райаном Рейнольдсом и Блейк Лайвли вспыхнули искры, и начало тайного романа

Через год после завершения съемок фильма «Зеленый фонарь» в личной жизни актеров произошли перемены. Они разошлись с тогдашними партнерами и стали свободными. Между Райаном Рейнольдсом и Блейк Лайвли продолжалось дружеское общение, и они даже пытались помочь наладить личную жизнь друг друга.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Дошло до того, что парочка отправилась на двойное свидание. Правда, все произошло не так, как задумывалось. Между Райаном Рейнольдсом и Блейк Лайвли чувствовалась настолько мощная романтическая химия, что их партнеры чувствовали себя лишними на том свидании.

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Переломный момент в отношениях актеров произошел осенью 2011 года. Им обоим нужно было ехать в Бостон, и Рейнольдс предложил отправиться вместе. Именно во время путешествия актер и сделал первый шаг. Так дружба артистов переросла в роман, который они поначалу скрывали. Влюбленные устраивали тайные свидания, тихие прогулки по безлюдным улицам и ужины в ресторанах, где их бы не заметили папарацци.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Предложение дома за ужином и секрет обручального кольца

Роман парочки развивался настолько стремительно, что уже через несколько месяцев Райан Рейнольдс понял, что хочет повести под венец Блейк Лайвли. Он сделал предложение возлюбленной. Случилось это без лишней помпезности, а просто дома за романтическим ужином.

И хотя предложение было без голливудского пафоса, однако Райан Рейнольд не забыл об особенности момента. Он украсил комнату цветами, гирляндами, зажег свечи. Посреди ужина звезда Голливуда достал обручальное кольцо и предложил актрисе стать его женой. Удивленная Блейк Лайвли сразу ответила согласием.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Кстати, к выбору украшения актер тоже отнесся ответственно. Известный ювелир создала уникальное обручальное кольцо с редким розовым бриллиантом овальной формы в светло-розовом золоте. Блейк Лайвли оценила старания возлюбленного и не скрывает, что это самая любимая вещь в ее гардеробе.

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Свадьба, которая спустя годы обернулась скандалом, и прожженное платье Блейк Лайвли

Парочка отыграла тайную свадьбу 9 сентября 2012 года. В общем, с актерами этот особый день разделили только самые близкие и родные. Сама свадьба держалась в тайне, а гости даже подписывали договор о неразглашении.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / © Associated Press

Кстати, на празднике не обошлось без факапов. Блейк Лайвли прожгла огромную дыру в своем платье. Случилось это потому, что актриса слишком близко подошла к бенгальским огням. Конечно же, артистка расстроилась, но Райан Рейнольдс подобрал слова, которые утешили жену.

Кстати, с годами актерам пришлось извиняться из-за своей свадьбы. А все из-за выбора локации. Парочка праздновала на исторической плантации Бун Холл в городе Маунт-Плезант. У места печально известная слава, поскольку там в свое время жестоко эксплуатировали темнокожих рабов. В 2020 году супругов раскритиковали за романтизацию плантации, где произошла трагедия. Наконец, актеры извинились и подчеркнули, что всю жизнь будут жалеть об этом.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Четверо детей Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

За время брака у супругов родилось четверо детей. Правда, звездные родители переживают из-за приватности, поэтому пытаются лишний раз их не показывать. Актеры воспитывают трех дочерей и одного сына. Перенец пары Джеймс родилась в декабре 2014 года. В сентябре 2016-го появилась на свет вторая дочь Инес, а в октябре 2019-го — третья Бетти. В феврале 2023-го у супругов родился сын Олин.

Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли и их дети / © Associated Press

Слухи о разводе актеров и что сейчас происходит в их отношениях

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли считаются одной из самых крепких голливудских пар. Однако и в этой идиллии нашлось место сплетням о трещине. Случилось это на фоне судебных разбирательств Блейк Лайвли с режиссером Джастином Бальдони. Дело в том, что репутация актрисы пошатнулась. Между тем Райан Рейнольдс не поддерживал жену публично, прекратил появляться с ней на мероприятиях. Кроме того, пара воздерживалась от традиционных подколов друг друга в Сети. Пользователи интерпретировали это как серьезный кризис в браке.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Однако супруги доказали, что эти сплетни безосновательны. Когда судебные перипетии Блейк Лайвли закончились, Райан Рейнольдс публично поддержал жену. Также парочка снова появляется вместе на публике и вернулась к привычному им юмору.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

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