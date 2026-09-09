Новороссийск охватили взрывы: в порту большой пожар - что известно о поражении терминала в РФ (видео)

Новороссийск / © из соцсетей

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В ночь на 9 сентября российский Новороссийск в Краснодарском крае РФ оказался под атакой ударных беспилотников. В городе раздалась серия взрывов, после чего очевидцы начали публиковать кадры масштабного пожара в районе порта.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ и OSINT-аналитики.

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На обнародованных видео видно мощное пламя и столб дыма над портовой инфраструктурой. Сообщалось, что беспилотники заходили в город по разным направлениям, а в районе порта активно работали российские мобильные огневые группы.

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По данным Dnipro Osint, в результате атаки был поражен по меньшей мере один резервуар на территории Новороссийского мазутного терминала. OSINT-аналитики ASTRA также локализовали один из пожаров именно на территории этого предприятия.

Российские власти подтвердили атаку беспилотников и возникновение пожаров на территории нескольких предприятий, однако традиционно заявили о падении обломков дронов. Масштабы повреждений официально не раскрывают.

В Сети также распространяют данные спутниковой системы NASA FIRMS, фиксирующей несколько очагов возгорания в районе Новороссийска после атаки.

Новороссийск является одним из ключевых портов РФ на Черном море, через который Россия экспортирует нефть, нефтепродукты, зерно и другие грузы.

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Напомним, ранее курортные Сочи и Адлер в России подверглись массированной атаке беспилотников. В городах прогремела серия мощных взрывов, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на нефтебазах "Лукойл" и "Роснефть" , а также зафиксирована детонация вблизи позиций российской ПВО.

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