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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Новороссийск охватили взрывы: в порту большой пожар - что известно о поражении терминала в РФ (видео)

В российском Новороссийске после массированной атаки беспилотников вспыхнули пожары в районе портовой инфраструктуры, а OSINT-аналитики сообщают о поражении минимум одного резервуара мазутного терминала.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Новороссийск

Новороссийск / © из соцсетей

В ночь на 9 сентября российский Новороссийск в Краснодарском крае РФ оказался под атакой ударных беспилотников. В городе раздалась серия взрывов, после чего очевидцы начали публиковать кадры масштабного пожара в районе порта.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ и OSINT-аналитики.

На обнародованных видео видно мощное пламя и столб дыма над портовой инфраструктурой. Сообщалось, что беспилотники заходили в город по разным направлениям, а в районе порта активно работали российские мобильные огневые группы.

По данным Dnipro Osint, в результате атаки был поражен по меньшей мере один резервуар на территории Новороссийского мазутного терминала. OSINT-аналитики ASTRA также локализовали один из пожаров именно на территории этого предприятия.

Российские власти подтвердили атаку беспилотников и возникновение пожаров на территории нескольких предприятий, однако традиционно заявили о падении обломков дронов. Масштабы повреждений официально не раскрывают.

В Сети также распространяют данные спутниковой системы NASA FIRMS, фиксирующей несколько очагов возгорания в районе Новороссийска после атаки.

Новороссийск является одним из ключевых портов РФ на Черном море, через который Россия экспортирует нефть, нефтепродукты, зерно и другие грузы.

Напомним, ранее курортные Сочи и Адлер в России подверглись массированной атаке беспилотников. В городах прогремела серия мощных взрывов, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на нефтебазах "Лукойл" и "Роснефть" , а также зафиксирована детонация вблизи позиций российской ПВО.

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