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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым на сегодняшний день могут назначать первое романтическое свидание

День сулит удачу любому делу, направленному на созидание: можно строить дом или дачу, делать ремонт, шить, вязать, писать стихи и книги — в общем, создавать что-то новое и полезное.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Личная жизнь в этом смысле не исключение: можно начинать строить новые отношения, назначая первое романтическое свидание.

Сегодня, 9 сентября, начинать новые отношения можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно назначать первое романтической свидание.

Овен

Овнам сложно было дождаться, когда новый знакомый наконец-то предложит им встретиться в романтической обстановке. Назначив свидание, представителям знака очень важно тщательно подготовиться к встрече, морально настроившись на общение с тем, кого они еще плохо знают.

Лев

Львы, несмотря на страстную любовь к себе, умеют также сильно любить других, и на этот раз они, похоже, испытывают серьезные чувства к своему партнеру. Первое свидание будет долгожданным и приятным, если, конечно, они сами все не испортят своей авторитарностью и самоуверенностью.

Весы

Весы, как один из самых эмоционально неустойчивых знаков, легко превратят такой приятный жизненный момент, как первое свидание, в настоящий кошмар. Они будут до последнего одеваться и краситься, из-за чего вполне могут опоздать и даже сорвать встречу.

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