Три знака Зодиака, которым на сегодняшний день могут назначать первое романтическое свидание

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Личная жизнь в этом смысле не исключение: можно начинать строить новые отношения, назначая первое романтическое свидание.

Сегодня, 9 сентября, начинать новые отношения можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно назначать первое романтической свидание.

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Овен

Овнам сложно было дождаться, когда новый знакомый наконец-то предложит им встретиться в романтической обстановке. Назначив свидание, представителям знака очень важно тщательно подготовиться к встрече, морально настроившись на общение с тем, кого они еще плохо знают.

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Лев

Львы, несмотря на страстную любовь к себе, умеют также сильно любить других, и на этот раз они, похоже, испытывают серьезные чувства к своему партнеру. Первое свидание будет долгожданным и приятным, если, конечно, они сами все не испортят своей авторитарностью и самоуверенностью.

Весы

Весы, как один из самых эмоционально неустойчивых знаков, легко превратят такой приятный жизненный момент, как первое свидание, в настоящий кошмар. Они будут до последнего одеваться и краситься, из-за чего вполне могут опоздать и даже сорвать встречу.

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