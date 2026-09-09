Три знаки зодіаку, яким сьогодні можуть призначити перше романтичне побачення

Гороскоп / © Credits

Реклама

Особисте життя в цьому сенсі не є винятком: можна починати будувати нові стосунки, домовляючись про перше романтичне побачення.

Сьогодні, 9 вересня, розпочинати нові стосунки можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо домовитися про перше романтичне побачення.

Реклама

Овен

Овнам було важко дочекатися, коли новий знайомий нарешті запропонує їм зустрітися в романтичній атмосфері. Домовившись про побачення, представникам цього знака дуже важливо ретельно підготуватися до зустрічі, морально налаштувавшись на спілкування з тим, кого вони ще погано знають.

Реклама

Лев

Леви, незважаючи на пристрасну любов до себе, вміють також сильно кохати інших, і цього разу вони, схоже, мають серйозні почуття до свого партнера. Перше побачення буде довгоочікуваним і приємним, якщо, звичайно, вони самі не зіпсують усе своїми авторитарністю та самовпевненістю.

Терези

Терези як один із найбільш емоційно нестабільних знаків легко перетворять такий приємний життєвий момент, як перше побачення, на справжній жах. Вони до останнього будуть одягатися та фарбуватися, через що цілком можуть запізнитися і навіть зірвати зустріч

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів