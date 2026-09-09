- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 2 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні можуть призначити перше романтичне побачення
Цей день обіцяє успіх у будь-якій справі, спрямованій на творчість: можна будувати будинок чи дачу, робити ремонт, шити, в’язати, писати вірші та книжки — загалом, створювати щось нове й корисне.
Особисте життя в цьому сенсі не є винятком: можна починати будувати нові стосунки, домовляючись про перше романтичне побачення.
Сьогодні, 9 вересня, розпочинати нові стосунки можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо домовитися про перше романтичне побачення.
Овен
Овнам було важко дочекатися, коли новий знайомий нарешті запропонує їм зустрітися в романтичній атмосфері. Домовившись про побачення, представникам цього знака дуже важливо ретельно підготуватися до зустрічі, морально налаштувавшись на спілкування з тим, кого вони ще погано знають.
Лев
Леви, незважаючи на пристрасну любов до себе, вміють також сильно кохати інших, і цього разу вони, схоже, мають серйозні почуття до свого партнера. Перше побачення буде довгоочікуваним і приємним, якщо, звичайно, вони самі не зіпсують усе своїми авторитарністю та самовпевненістю.
Терези
Терези як один із найбільш емоційно нестабільних знаків легко перетворять такий приємний життєвий момент, як перше побачення, на справжній жах. Вони до останнього будуть одягатися та фарбуватися, через що цілком можуть запізнитися і навіть зірвати зустріч
Читайте також:
Ліліт у Діві від 14 вересня 2026 року до 11 червня 2027 року: чому цей період є складним
Україна вступає в новий цикл: чому 2026–2027 роки можуть стати переламними
Ретроградна Венера від 15 серпня до 15 грудня 2026 року: що зміниться у стосунках та фінансах
Зодіакальний гороскоп на вересень 2026 року для всіх 12 знаків