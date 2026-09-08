Якщо болять ноги після роботи: 10 способів допомогти стопам / © Credits

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Робота в магазині, ресторані, лікарні чи на будівництві часто означає одне: більшу частину дня доводиться проводити на ногах. Тривале стояння може спричиняти скутість і біль у стопах, втому та напруження м’язів, набряки, накопичення рідини і погіршення кровообігу. Про це розповіло видання Cleveland Clinic.

На самопочуття також впливають взуття, тверда поверхня під ногами, зайва вага та зміни, пов’язані з вагітністю. Подологиня Крістіна Шилеро наголошує, що якщо змінити роботу неможливо, варто знати кілька простих способів, які допоможуть ногам відновитися.

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Обирайте правильне взуття. Старі кросівки або гарні, проте абсолютно незручні туфлі можуть лише посилити проблему. Для щоденного навантаження краще обирати взуття з м’якою устілкою, підтримкою склепіння стопи та хорошим посадженням. Занадто тісна чи вільна пара теж може провокувати біль. Додатково допоможе протиковзний килимок, якщо ви стоїте на твердій підлозі. Спробуйте компресійні шкарпетки. Вони покращують кровообіг та можуть зменшити набряк і дискомфорт. Для щоденного використання можна почати з легкої компресії. Додайте ортопедичні устілки. Спеціальні устілки забезпечують додаткову амортизацію та підтримку стопи. Їх можна придбати готовими чи підібрати індивідуально за рекомендацією лікаря. Розтягуйте литки. Напружені м’язи також можуть бути причиною болю. Лікарка радить регулярно розтягувати литки протягом дня і затримуватися у такому положенні приблизно на 30 секунд для кожної ноги. Можна робити вправу на сходинці, біля стіни чи сидячи з рушником або еластичною стрічкою. Не стійте нерухомо. Тривале стояння на одному місці уповільнює кровообіг. Якщо є можливість, ходіть під час коротких перерв. Якщо залишити робоче місце не можна, допоможуть піднімання на носки, піднімання колін або невеликі випади. Піднімайте ноги. Кілька хвилин із ногами на підвищенні допоможуть зайвій рідині відтікати від тканин і можуть зменшити набряк. Особливо приємно влаштувати такий відпочинок після робочого дня. Використовуйте тепло або холод. Грілка, теплий компрес, пакет із льодом або холодний компрес — обирайте те, що приносить найбільше полегшення. Зробіть ванну. Проста тепла ванночка з водою і сіллю Епсома може стати приємним способом розслабити втомлені стопи. Однак за врослих нігтів, інфекцій або інших проблем зі шкірою стоп від ванночок краще відмовитися. Помасажуйте стопи. Масаж покращує кровообіг і допомагає розслабити втомлені м’язи та суглоби. Можна використовувати руки, спеціальний масажер або покатати стопою тенісний м’ячик. Ще один варіант — заморожена пляшка з водою, бо поєднання холоду й масажу може бути особливо приємним за п’яткової шпори. Спробуйте нічну шину. Спеціальна шина утримує стопу в зігнутому положенні під час сну, м’яко розтягуючи ахіллове сухожилля. Її можуть рекомендувати людям зі шпорою чи запаленням ахіллового сухожилля.

Якщо біль сильний, гострий або не минає, варто звернутися до лікаря, особливо якщо вам важко стояти чи ходити, з’явилися оніміння, почервоніння чи синці, незагойна рана чи сильний набряк, особливо лише однієї стопи.

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Втомлені ноги після тривалого дня — поширена проблема, проте постійний біль не варто сприймати як норму. Якщо домашні методи не допомагають, краще не відкладати консультацію, адже причина болю може бути глибшою, ніж просто втома.

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