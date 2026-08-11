Після 50 років ноги змінюються: ортопедичні поради, які допоможуть ходити без болю / © Credits

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Після 50 років багато жінок починають помічати зміни, яких раніше не було, наприклад, улюблені туфлі раптом стають тісними, стопи швидше втомлюються, а після тривалих прогулянок з’являється біль. Часто ці симптоми списують на вік і просто терплять.

Однак лікарі-ортопеди та подологи наголошують, що біль у стопах не повинен ставати нормою. У більшості випадків його можна полегшити без операції чи дорогих індивідуальних устілок. Іноді достатньо змінити кілька звичних речей, щоб ходити стало значно комфортніше, про це розповіло видання Woman`s World.

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Ваш розмір взуття може змінитися

Одна з найпоширеніших несподіванок після 50 років — зміна розміру стопи. З віком зв’язки поступово втрачають пружність, склепіння стопи може ставати нижчим, а сама стопа довшою та ширшою. Саме тому взуття, яке ідеально сиділо десять чи двадцять років тому, сьогодні може непомітно стискати пальці.

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Не варто боятися приміряти взуття на пів розміру чи навіть на розмір більше. Додатковий простір дозволяє пальцям природніше рухатися та допомагає уникнути постійного тиску.

Не носіть щодня одну й ту саму пару

Навіть якщо у вас є ідеальні кросівки чи улюблені балетки, не варто безперервно носити їх. Різне взуття по-різному розподіляє навантаження на стопу. Чергування кількох пар допомагає уникнути постійного тиску на одні й ті самі ділянки, отже зменшує ризик перевантаження.

Надто м’які кросівки можуть зашкодити

Здавалося б, чим м’якша підошва, тим комфортніше. Проте лікарі попереджають, що ультрам’які моделі не завжди є найкращим вибором. Товста амортизувальна підошва зменшує відчуття контакту із землею, через що мозок отримує менше інформації про положення тіла. Це може погіршувати баланс і збільшувати ризик падінь.

Треба обирати взуття з такою амортизацією, яка відповідає конкретній активності, проте не позбавляє стопу природної чутливості.

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Сильні пальці — запорука гарної рівноваги

Мало хто замислюється, проте саме пальці ніг допомагають нам утримувати рівновагу. Вони працюють як природні стабілізатори під час кожного кроку. Якщо ці м’язи слабшають, зростає ризик втратити стійкість. Для тренування не потрібне спеціальне обладнання. Наприклад, можна виконувати прості вправи для зміцнення пальців або регулярно ходити босоніж по безпечній поверхні вдома, якщо це дозволяє стан стоп.

За болю у стопі, зверніть увагу на литки

Причина дискомфорту не завжди знаходиться саме там, де болить. Напружені литкові м’язи можуть створювати додаткове навантаження на п’яту, склепіння стопи та пальці. Саме тому ортопеди радять щодня виконувати легку розтяжку литок, це допомагає зменшити навантаження та полегшити симптоми багатьох поширених проблем, зокрема підошовного фасціїту.

Пальці та нігті

Зволожувальний крем корисний для сухої шкіри п’ят, але не варто наносити його між пальцями. Надлишок вологи у цих ділянках створює сприятливе середовище для грибків і бактерій. Тому простір між пальцями краще залишати сухим і чистим.

Потовщення, пожовтіння чи ламкість нігтів після 50 років — досить поширене явище. Причиною можуть бути вікові зміни кровообігу та природне послаблення захисних функцій організму. Якщо ніготь різко змінив вигляд, став болючим або почав вростати, варто звернутися до подолога чи лікаря, а не намагатися розв’язати проблему самостійно.

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Дорогі устілки та операція

Індивідуальні ортопедичні устілки потрібні далеко не всім. У багатьох випадках полегшити стан допомагають якісні готові ортопедичні вироби чи спеціальні силіконові розділювачі для пальців, які використовують на початкових стадіях деформацій стопи. Однак підбирати такі засоби треба після консультації зі спеціалістом.

Якщо вам запропонували операцію, не бійтеся поставити лікарю додаткові запитання. Для багатьох захворювань стоп існують консервативні методи лікування — фізична терапія, вправи, ортези чи медикаментозне лікування. План терапії має враховувати не лише діагноз, а й спосіб життя та побажання пацієнта.

Найважливіше правило, яке повторюють усі спеціалісти, звучить дуже просто: біль у стопах — не норма. Коли людина роками терпить дискомфорт, вона несвідомо змінює ходу. Згодом це може призвести до перевантаження суглобів, сухожиль, колін, стегон і навіть хребта. Чим раніше знайти причину болю, тим простіше буде її усунути.

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