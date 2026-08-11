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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 серпня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 серпня?
Місяць розповідає
День, коли слід берегти фізичні сили, оскільки рівень енергії наближатиметься до нуля: у першій половині дня — через негатив, що накопичився в атмосфері, у другій — через виснаження та занепад сил.
Місяць рекомендує
Можна — і навіть потрібно — планувати своє майбутнє: правильно поставлені завдання — це вже половина справи, тож не варто марнувати цей час даремно. Також у всьому необхідно керуватися почуттям міри — саме воно допоможе не тільки досить легко пережити сьогоднішній день, а й вийти переможцем із будь-якої ситуації.
Місяць застерігає
Брехати небажано завжди, але цього дня від ошуканства слід категорично відмовитися: результат виявиться прямо протилежним до очікуваного. Дуже важливо дотримуватися обережності під час користування побутовими — як електричними, так і звичайними — приладами: навіть банальний ніж може стати причиною неприємностей.
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